Как быстро и без усилий сделать домашнее сырное печенье: три ингредиента и простой процесс

Как приготовить сырное печенье всего из 3 ингредиентов

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт ломает миф о том, что домашняя выпечка требует много времени и усилий. Если вы устали от сладостей, попробуйте приготовить нежное сырное печенье, которое легко готовится всего из трёх ингредиентов.

Фото: commons.wikimedia.org by Dwight Burdette, CC BY 3.0

Ингредиенты:

Мука — 140 г;

Сливочное масло — 120 г;

Плавленый сыр — 100 г.

Способ приготовления:

Мягкое сливочное масло нарежьте кубиками и соедините с мукой в глубокой миске. Перетрите всё руками до состояния крошки. Добавьте плавленый сыр и замесите однородное тесто. Оберните его пищевой плёнкой и охладите в холодильнике 15 минут. Разложите пергаментную бумагу и присыпьте её мукой. Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в тонкий пласт. Вырежьте печенье любой формы на ваш вкус и при желании посыпьте кунжутом. Перенесите пергамент с печеньем на противень и выпекайте в духовке при 200°C в течение 7-10 минут.

Наслаждайтесь хрустящим и ароматным сырным лакомством!

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.



Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

