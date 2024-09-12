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Как быстро и без усилий сделать домашнее сырное печенье: три ингредиента и простой процесс

Как приготовить сырное печенье всего из 3 ингредиентов
1:09
Еда

Этот рецепт ломает миф о том, что домашняя выпечка требует много времени и усилий. Если вы устали от сладостей, попробуйте приготовить нежное сырное печенье, которое легко готовится всего из трёх ингредиентов.

Как приготовить сырное печенье всего из 3 ингредиентов
Фото: commons.wikimedia.org by Dwight Burdette, CC BY 3.0

Ингредиенты:

  • Мука — 140 г;
  • Сливочное масло — 120 г;
  • Плавленый сыр — 100 г.

Способ приготовления:

  1. Мягкое сливочное масло нарежьте кубиками и соедините с мукой в глубокой миске. Перетрите всё руками до состояния крошки.
  2. Добавьте плавленый сыр и замесите однородное тесто. Оберните его пищевой плёнкой и охладите в холодильнике 15 минут.
  3. Разложите пергаментную бумагу и присыпьте её мукой. Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в тонкий пласт.
  4. Вырежьте печенье любой формы на ваш вкус и при желании посыпьте кунжутом.
  5. Перенесите пергамент с печеньем на противень и выпекайте в духовке при 200°C в течение 7-10 минут.

Наслаждайтесь хрустящим и ароматным сырным лакомством!

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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