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Как приготовить восхитительные котлеты с картофелем, кабачком и сыром

Готовим вкуснейшие котлеты с картофелем, кабачком и сыром
1:22
Еда

Котлеты с картофелем, кабачком и сыром прекрасно подойдут для ужина. Приготовить их не так сложно, как может показаться. Раскрываем рецепт этого восхитительного блюда.

Готовим вкуснейшие котлеты с картофелем, кабачком и сыром
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • Картофель — 400 г
  • Кабачок — 250 г
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Укроп — 3 веточки
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Отварить картофель и дать ему время остыть. Натереть его на крупной тёрке, как и кабачок.
  2. Посыпать кабачок солью. Перемешать и оставить на 10 минут.
  3. По прошествии времени отжать кабачок от сока.
  4. Натереть сыр на средней тёрке.
  5. Нашинковать укроп.
  6. Пропустить чеснок через пресс.
  7. В миске соединить кабачок, картофель, половину сыра, чеснок, яйца и укроп. Посолить и поперчить. Перемешать.
  8. Сформировать из получившейся массы котлеты.
  9. Смазать форму для запекания подсолнечным маслом. Выложить в неё котлеты и присыпать их сыром.
  10. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Приятного аппетита!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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