Как приготовить восхитительные котлеты с картофелем, кабачком и сыром

Готовим вкуснейшие котлеты с картофелем, кабачком и сыром

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Котлеты с картофелем, кабачком и сыром прекрасно подойдут для ужина. Приготовить их не так сложно, как может показаться. Раскрываем рецепт этого восхитительного блюда.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

Картофель — 400 г

Кабачок — 250 г

Твёрдый сыр — 100 г

Яйцо — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Укроп — 3 веточки

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

Отварить картофель и дать ему время остыть. Натереть его на крупной тёрке, как и кабачок. Посыпать кабачок солью. Перемешать и оставить на 10 минут. По прошествии времени отжать кабачок от сока. Натереть сыр на средней тёрке. Нашинковать укроп. Пропустить чеснок через пресс. В миске соединить кабачок, картофель, половину сыра, чеснок, яйца и укроп. Посолить и поперчить. Перемешать. Сформировать из получившейся массы котлеты. Смазать форму для запекания подсолнечным маслом. Выложить в неё котлеты и присыпать их сыром. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Приятного аппетита!