Как приготовить восхитительные котлеты с картофелем, кабачком и сыром
Готовим вкуснейшие котлеты с картофелем, кабачком и сыром
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Котлеты с картофелем, кабачком и сыром прекрасно подойдут для ужина. Приготовить их не так сложно, как может показаться. Раскрываем рецепт этого восхитительного блюда.
Фото: freepik.com by timolina, PDM
Ингредиенты:
- Картофель — 400 г
- Кабачок — 250 г
- Твёрдый сыр — 100 г
- Яйцо — 2 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Укроп — 3 веточки
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
- Соль — по вкусу
- Чёрный молотый перец — по вкусу
Приготовление:
- Отварить картофель и дать ему время остыть. Натереть его на крупной тёрке, как и кабачок.
- Посыпать кабачок солью. Перемешать и оставить на 10 минут.
- По прошествии времени отжать кабачок от сока.
- Натереть сыр на средней тёрке.
- Нашинковать укроп.
- Пропустить чеснок через пресс.
- В миске соединить кабачок, картофель, половину сыра, чеснок, яйца и укроп. Посолить и поперчить. Перемешать.
- Сформировать из получившейся массы котлеты.
- Смазать форму для запекания подсолнечным маслом. Выложить в неё котлеты и присыпать их сыром.
- Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру