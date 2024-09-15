Утка запёченная со сливами: так понравится вашей семье, что она будет просить её снова и снова

Утка запёченная со сливами: не менее вкусная, чем с яблоками

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Утка, запечённая со сливами, сразу станет хитом в вашем доме. Этот рецепт так понравится всем, что вы будете готовить его снова и снова!

Фото: flickr.com by Willis Lam, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты на 8 порций:

Утка — 2 кг,

Сливы — 10 шт.,

Соевый соус — 5 ст. л.,

Мёд — 1 ст. л.,

Чёрный молотый перец — 1 щепотка,

Соль — 1 щепотка.

Инструкции по приготовлению:

Выньте косточки из слив. В небольшой миске смешайте соевый соус, мёд, чёрный молотый перец и соль. Погрузите сливы в маринад и оставьте их на 30 минут. Достаньте сливы из маринада. Обмажьте утку маринадом, как снаружи, так и внутри. Наполните утку маринованными сливами. Оставьте утку для маринования на 2-3 часа или на ночь, чтобы она хорошо пропиталась ароматами. Предварительно разогрейте духовку до 180°C. Уложите замаринованную утку на противень или в форму для запекания. Запекайте утку на протяжении 1,5-2 часов, периодически поливая её выделившимся соком и жиром. Готовую утку достаньте из духовки, переложите на блюдо и подавайте горячей.

Приятного аппетита! Это блюдо с нежной уткой и ароматными сливами обязательно станет звездой любого праздничного стола или семейного ужина.

Уточнения

Пекинская утка или утка по-пекински (кит. упр. 北京烤鸭, палл. бэйцзин каоя) — одно из самых известных блюд китайской кухни.



