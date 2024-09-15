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Утка запёченная со сливами: так понравится вашей семье, что она будет просить её снова и снова

Утка запёченная со сливами: не менее вкусная, чем с яблоками
1:29
Еда

Утка, запечённая со сливами, сразу станет хитом в вашем доме. Этот рецепт так понравится всем, что вы будете готовить его снова и снова!

Утка запёченная со сливами: не менее вкусная, чем с яблоками
Фото: flickr.com by Willis Lam, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты на 8 порций:

  • Утка — 2 кг,
  • Сливы — 10 шт.,
  • Соевый соус — 5 ст. л.,
  • Мёд — 1 ст. л.,
  • Чёрный молотый перец — 1 щепотка,
  • Соль — 1 щепотка.

Инструкции по приготовлению:

  1. Выньте косточки из слив.
  2. В небольшой миске смешайте соевый соус, мёд, чёрный молотый перец и соль.
  3. Погрузите сливы в маринад и оставьте их на 30 минут.
  4. Достаньте сливы из маринада.
  5. Обмажьте утку маринадом, как снаружи, так и внутри.
  6. Наполните утку маринованными сливами.
  7. Оставьте утку для маринования на 2-3 часа или на ночь, чтобы она хорошо пропиталась ароматами.
  8. Предварительно разогрейте духовку до 180°C.
  9. Уложите замаринованную утку на противень или в форму для запекания.
  10. Запекайте утку на протяжении 1,5-2 часов, периодически поливая её выделившимся соком и жиром.
  11. Готовую утку достаньте из духовки, переложите на блюдо и подавайте горячей.

Приятного аппетита! Это блюдо с нежной уткой и ароматными сливами обязательно станет звездой любого праздничного стола или семейного ужина.

Уточнения

Пекинская утка или утка по-пекински (кит. упр. 北京烤鸭, палл. бэйцзин каоя) — одно из самых известных блюд китайской кухни.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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