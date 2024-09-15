Утка запёченная со сливами: так понравится вашей семье, что она будет просить её снова и снова
Утка запёченная со сливами: не менее вкусная, чем с яблоками
1:29
Утка, запечённая со сливами, сразу станет хитом в вашем доме. Этот рецепт так понравится всем, что вы будете готовить его снова и снова!
Фото: flickr.com by Willis Lam, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты на 8 порций:
- Утка — 2 кг,
- Сливы — 10 шт.,
- Соевый соус — 5 ст. л.,
- Мёд — 1 ст. л.,
- Чёрный молотый перец — 1 щепотка,
- Соль — 1 щепотка.
Инструкции по приготовлению:
- Выньте косточки из слив.
- В небольшой миске смешайте соевый соус, мёд, чёрный молотый перец и соль.
- Погрузите сливы в маринад и оставьте их на 30 минут.
- Достаньте сливы из маринада.
- Обмажьте утку маринадом, как снаружи, так и внутри.
- Наполните утку маринованными сливами.
- Оставьте утку для маринования на 2-3 часа или на ночь, чтобы она хорошо пропиталась ароматами.
- Предварительно разогрейте духовку до 180°C.
- Уложите замаринованную утку на противень или в форму для запекания.
- Запекайте утку на протяжении 1,5-2 часов, периодически поливая её выделившимся соком и жиром.
- Готовую утку достаньте из духовки, переложите на блюдо и подавайте горячей.
Приятного аппетита! Это блюдо с нежной уткой и ароматными сливами обязательно станет звездой любого праздничного стола или семейного ужина.
Уточнения
Пекинская утка или утка по-пекински (кит. упр. 北京烤鸭, палл. бэйцзин каоя) — одно из самых известных блюд китайской кухни.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру