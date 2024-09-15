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Свинина, жареная со сливами: это изысканное сочетание вам точно понравится

Свинина со сливами: для этого рецепта выбирайте твёрдые плоды, которые сохранят форму при жарке
1:37
Еда

Свинина со сливами — это великолепное сочетание, которое стоит попробовать в сезон фруктов. Для этого рецепта лучше всего подойдут твёрдые сливы, которые не так приятны для еды в свежем виде, но зато идеально подходят для жарки.

Свинина со сливами: для этого рецепта выбирайте твёрдые плоды, которые сохранят форму при жарке
Фото: commons.wikimedia.org by Ceeseven, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты на 4 порции:

  • 500 г свиной вырезки,
  • 6 крупных твёрдых слив,
  • 1 большая красная луковица,
  • 1/3 стакана красного винного уксуса,
  • 50 г сливочного масла,
  • Оливковое масло для жарки,
  • Соль по вкусу,
  • Свежемолотый черный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте свиную вырезку тонкими ломтиками и слегка отбейте их. Затем посолите.
  2. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и в несколько заходов обжарьте свинину с обеих сторон до золотистой корочки. Готовое мясо переложите на тарелку и держите в тепле.
  3. Нарежьте луковицу тонкими полукольцами.
  4. Сливы разрежьте пополам, уберите из них косточки и нарежьте ломтиками.
  5. В той же сковороде растопите сливочное масло и обжарьте лук и сливы в течение 5 минут до мягкости.
  6. Влейте красный винный уксус в сковороду и доведите до кипения.
  7. Верните обжаренную свинину в сковороду, добавьте свежемолотый чёрный перец и прогрейте все вместе ещё 5 минут.

Эта ароматная и необычная свинина со сливами сочетает сладость и легкую кислинку, создавая неповторимый вкус. Подавайте горячим и наслаждайтесь исключительным блюдом! 

Уточнения

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней. Второй по объёмам производства и потребления в мире вид мяса.

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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