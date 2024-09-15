Свинина, жареная со сливами: это изысканное сочетание вам точно понравится

Свинина со сливами — это великолепное сочетание, которое стоит попробовать в сезон фруктов. Для этого рецепта лучше всего подойдут твёрдые сливы, которые не так приятны для еды в свежем виде, но зато идеально подходят для жарки.
Ингредиенты на 4 порции:
Приготовление:
Эта ароматная и необычная свинина со сливами сочетает сладость и легкую кислинку, создавая неповторимый вкус. Подавайте горячим и наслаждайтесь исключительным блюдом!
Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней. Второй по объёмам производства и потребления в мире вид мяса.
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов.
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