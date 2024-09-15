Свинина, жареная со сливами: это изысканное сочетание вам точно понравится

Свинина со сливами: для этого рецепта выбирайте твёрдые плоды, которые сохранят форму при жарке

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Свинина со сливами — это великолепное сочетание, которое стоит попробовать в сезон фруктов. Для этого рецепта лучше всего подойдут твёрдые сливы, которые не так приятны для еды в свежем виде, но зато идеально подходят для жарки.

Фото: commons.wikimedia.org by Ceeseven, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты на 4 порции:

500 г свиной вырезки,

6 крупных твёрдых слив,

1 большая красная луковица,

1/3 стакана красного винного уксуса,

50 г сливочного масла,

Оливковое масло для жарки,

Соль по вкусу,

Свежемолотый черный перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте свиную вырезку тонкими ломтиками и слегка отбейте их. Затем посолите. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и в несколько заходов обжарьте свинину с обеих сторон до золотистой корочки. Готовое мясо переложите на тарелку и держите в тепле. Нарежьте луковицу тонкими полукольцами. Сливы разрежьте пополам, уберите из них косточки и нарежьте ломтиками. В той же сковороде растопите сливочное масло и обжарьте лук и сливы в течение 5 минут до мягкости. Влейте красный винный уксус в сковороду и доведите до кипения. Верните обжаренную свинину в сковороду, добавьте свежемолотый чёрный перец и прогрейте все вместе ещё 5 минут.

Эта ароматная и необычная свинина со сливами сочетает сладость и легкую кислинку, создавая неповторимый вкус. Подавайте горячим и наслаждайтесь исключительным блюдом!

Уточнения

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней. Второй по объёмам производства и потребления в мире вид мяса.



Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов.

