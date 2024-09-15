Заливной пирог со сливами: не самая оригинальная, зато всегда удачная идея

Заливной пирог со сливами — эксперимент, который обязательно удастся! Этот пирог можно легко адаптировать, заменив сливы на вишню, абрикосы, персики, груши или яблоки.
Тесто для этого пирога обладает привлекательной влажностью и мягкостью, при этом не являясь слишком сладким. Если вам покажется, что пирог недостаточно сладкий, просто посыпьте его сахарной пудрой или подайте с мороженым. Не упустите шанс приготовить заливной пирог со сливами, если вы еще никогда раньше не пробовали этот восхитительный десерт.
Ингредиенты (на 6 порций):
Приготовление:
Для проверки готовности пирога используйте деревянную шпажку. Вставьте её в тесто и выньте: если шпажка выходит сухой, пирог готов. Наслаждайтесь вашим аппетитным и ароматным заливным пирогом со сливами!
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара. Многие представители рода — широко известные плодовые культуры. Слива - также плоды некоторых видов рода, например, сливы домашней и сливы китайской.
Многие виды, сейчас включаемые в род Слива, ранее выделялись в самостоятельные роды. Они имеют в русском языке собственные традиционные названия: вишня, персик, абрикос, миндаль, черешня, черёмуха и другие.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы). Масса пирога от 0,5 кг и выше.
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Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.