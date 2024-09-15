Заливной пирог со сливами: не самая оригинальная, зато всегда удачная идея

Заливной пирог со сливами: нежный, влажный и в меру сладкий

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Заливной пирог со сливами — эксперимент, который обязательно удастся! Этот пирог можно легко адаптировать, заменив сливы на вишню, абрикосы, персики, груши или яблоки.

Фото: commons.wikimedia.org by Schnäggli, CC BY-SA 3.0

Тесто для этого пирога обладает привлекательной влажностью и мягкостью, при этом не являясь слишком сладким. Если вам покажется, что пирог недостаточно сладкий, просто посыпьте его сахарной пудрой или подайте с мороженым. Не упустите шанс приготовить заливной пирог со сливами, если вы еще никогда раньше не пробовали этот восхитительный десерт.

Ингредиенты (на 6 порций):

Яйца — 3 шт.,

Сахар — 180 г,

Сметана (жирность не менее 40%) — 300 г,

Мука — 130 г (и немного для посыпки),

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.,

Соль — на кончике ножа,

Молотая корица — 1 ч. л.,

Сливы — 12 шт.,

Тростниковый сахар — 1 ст. л.,

Сок половины лимона,

Сахарная пудра — 2 ст. л.

Приготовление:

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до получения пышной, однородной массы. Продолжая взбивать, постепенно вводите сметану. Просейте муку с разрыхлителем, солью и молотой корицей через частое сито. Постепенно всыпайте мучную смесь в яичную, аккуратно перемешивая лопаткой. Тесто готово. Вымойте сливы, обсушите, разрежьте пополам и удалите косточки. Нарежьте мякоть дольками. На дно формы диаметром 22-24 см, предварительно присыпанной мукой, выложите дольки слив по кругу или спирали. Посыпьте тростниковым сахаром и сбрызните лимонным соком. Аккуратно залейте сливы приготовленным тестом, стараясь сохранить выкладку. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте пирог около 40 минут до золотисто-коричневой корочки. Дайте пирогу остыть в форме примерно 30 минут, затем переверните его на большую тарелку. Полностью остудите и посыпьте сахарной пудрой перед подачей.

Для проверки готовности пирога используйте деревянную шпажку. Вставьте её в тесто и выньте: если шпажка выходит сухой, пирог готов. Наслаждайтесь вашим аппетитным и ароматным заливным пирогом со сливами!

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара. Многие представители рода — широко известные плодовые культуры. Слива - также плоды некоторых видов рода, например, сливы домашней и сливы китайской.

Многие виды, сейчас включаемые в род Слива, ранее выделялись в самостоятельные роды. Они имеют в русском языке собственные традиционные названия: вишня, персик, абрикос, миндаль, черешня, черёмуха и другие.



Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы). Масса пирога от 0,5 кг и выше.



