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Заливной пирог со сливами: не самая оригинальная, зато всегда удачная идея

Заливной пирог со сливами: нежный, влажный и в меру сладкий
2:28
Еда

Заливной пирог со сливами — эксперимент, который обязательно удастся! Этот пирог можно легко адаптировать, заменив сливы на вишню, абрикосы, персики, груши или яблоки.

Заливной пирог со сливами: нежный, влажный и в меру сладкий
Фото: commons.wikimedia.org by Schnäggli, CC BY-SA 3.0

Тесто для этого пирога обладает привлекательной влажностью и мягкостью, при этом не являясь слишком сладким. Если вам покажется, что пирог недостаточно сладкий, просто посыпьте его сахарной пудрой или подайте с мороженым. Не упустите шанс приготовить заливной пирог со сливами, если вы еще никогда раньше не пробовали этот восхитительный десерт.

Ингредиенты (на 6 порций):

  • Яйца — 3 шт.,
  • Сахар — 180 г,
  • Сметана (жирность не менее 40%) — 300 г,
  • Мука — 130 г (и немного для посыпки),
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л.,
  • Соль — на кончике ножа,
  • Молотая корица — 1 ч. л.,
  • Сливы — 12 шт.,
  • Тростниковый сахар — 1 ст. л.,
  • Сок половины лимона,
  • Сахарная пудра — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до получения пышной, однородной массы.
  2. Продолжая взбивать, постепенно вводите сметану.
  3. Просейте муку с разрыхлителем, солью и молотой корицей через частое сито.
  4. Постепенно всыпайте мучную смесь в яичную, аккуратно перемешивая лопаткой. Тесто готово.
  5. Вымойте сливы, обсушите, разрежьте пополам и удалите косточки. Нарежьте мякоть дольками.
  6. На дно формы диаметром 22-24 см, предварительно присыпанной мукой, выложите дольки слив по кругу или спирали. Посыпьте тростниковым сахаром и сбрызните лимонным соком.
  7. Аккуратно залейте сливы приготовленным тестом, стараясь сохранить выкладку.
  8. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте пирог около 40 минут до золотисто-коричневой корочки. Дайте пирогу остыть в форме примерно 30 минут, затем переверните его на большую тарелку. Полностью остудите и посыпьте сахарной пудрой перед подачей.

Для проверки готовности пирога используйте деревянную шпажку. Вставьте её в тесто и выньте: если шпажка выходит сухой, пирог готов. Наслаждайтесь вашим аппетитным и ароматным заливным пирогом со сливами!

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара. Многие представители рода — широко известные плодовые культуры. Слива - также плоды некоторых видов рода, например, сливы домашней и сливы китайской.
Многие виды, сейчас включаемые в род Слива, ранее выделялись в самостоятельные роды. Они имеют в русском языке собственные традиционные названия: вишня, персик, абрикос, миндаль, черешня, черёмуха и другие.

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы). Масса пирога от 0,5 кг и выше.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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