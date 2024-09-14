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Закусочный кекс с овощами: ваши дети с удовольствием съедят его, даже если не любят овощи

Закусочный кекс с баклажаном, цукини, морковью и сыром: понравится даже детям
2:29
Еда

Этот кекс не только радует вкусом, но и удобно брать с собой в школу, а самое главное — он помогает незаметно добавить в рацион детей больше овощей. В данном рецепте используются баклажаны, цукини и морковь, но вы можете экспериментировать с любыми другими овощами, которые есть у вас дома.

Закусочный кекс с баклажаном, цукини, морковью и сыром: понравится даже детям
Фото: flickr.com by Korona Lacasse, CC BY 2.0

Ингредиенты на одну порцию:

  • Сыр полутвёрдый — 90 г,
  • Оливковое масло Extra Virgin — 2 ст. л.,
  • Сухие дрожжи — 7 г,
  • Молоко — 100 мл,
  • Баклажан — 1 шт.,
  • Цукини — 1 шт.,
  • Морковь — 1 шт.,
  • Соль — 0,5 ч. л.,
  • Мускатный орех — по вкусу,
  • Яйца куриные — 2 шт.,
  • Сливочное масло — 60 г,
  • Мука — 270 г.

Приготовление:

  1. В первую очередь приготовьте овощи. Вымойте цукини, баклажан и морковь. Морковь очистите и нарежьте небольшими кубиками. Цукини и баклажан также нарежьте маленькими кубиками.
  2. Бланшируйте овощи в подсоленной кипящей воде на протяжении 2-3 минут. Затем слейте воду через дуршлаг и обсушите овощи на бумажном полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.
  3. Натрите сыр на крупной тёрке.
  4. Просейте муку в миску и смешайте её с сухими дрожжами.
  5. В отдельной посуде взбейте яйца с солью, добавьте растопленное сливочное масло и оливковое масло.
  6. Постепенно введя муку с дрожжами и молоко, замесите тесто. Оно должно получиться достаточно жидким. Приправьте тесто мускатным орехом и другими специями по вкусу.
  7. Аккуратно вмешайте в тесто натёртый сыр.
  8. Вмешайте овощи в тесто и снова осторожно перемешайте. Накройте миску с тестом пленкой и поместите в холодильник на час.
  9. Разогрейте духовку до 180°C. Перелейте тесто в прямоугольную форму для кексов.
  10. Выпекайте кекс в течение 40-50 минут на среднем уровне в уже разогретой духовке. Проверяйте готовность деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.
  11. Дайте кексу остыть в форме около 30 минут, затем полностью охладите его на решетке.

Этот кекс получится очень нежным и вкусным, идеально подходящим как для домашнего употребления, так и для перекуса в школе!

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.
Слово «баклажан» восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant» было придумано в Великобритании.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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