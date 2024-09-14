Закусочный кекс с овощами: ваши дети с удовольствием съедят его, даже если не любят овощи

Этот кекс не только радует вкусом, но и удобно брать с собой в школу, а самое главное — он помогает незаметно добавить в рацион детей больше овощей. В данном рецепте используются баклажаны, цукини и морковь, но вы можете экспериментировать с любыми другими овощами, которые есть у вас дома.
Фото: flickr.com by Korona Lacasse, CC BY 2.0
Ингредиенты на одну порцию:
Сыр полутвёрдый — 90 г,
Оливковое масло Extra Virgin — 2 ст. л.,
Сухие дрожжи — 7 г,
Молоко — 100 мл,
Баклажан — 1 шт.,
Цукини — 1 шт.,
Морковь — 1 шт.,
Соль — 0,5 ч. л.,
Мускатный орех — по вкусу,
Яйца куриные — 2 шт.,
Сливочное масло — 60 г,
Мука — 270 г.
Приготовление:
В первую очередь приготовьте овощи. Вымойте цукини, баклажан и морковь. Морковь очистите и нарежьте небольшими кубиками. Цукини и баклажан также нарежьте маленькими кубиками.
Бланшируйте овощи в подсоленной кипящей воде на протяжении 2-3 минут. Затем слейте воду через дуршлаг и обсушите овощи на бумажном полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.
Натрите сыр на крупной тёрке.
Просейте муку в миску и смешайте её с сухими дрожжами.
В отдельной посуде взбейте яйца с солью, добавьте растопленное сливочное масло и оливковое масло.
Постепенно введя муку с дрожжами и молоко, замесите тесто. Оно должно получиться достаточно жидким. Приправьте тесто мускатным орехом и другими специями по вкусу.
Аккуратно вмешайте в тесто натёртый сыр.
Вмешайте овощи в тесто и снова осторожно перемешайте. Накройте миску с тестом пленкой и поместите в холодильник на час.
Разогрейте духовку до 180°C. Перелейте тесто в прямоугольную форму для кексов.
Выпекайте кекс в течение 40-50 минут на среднем уровне в уже разогретой духовке. Проверяйте готовность деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.
Дайте кексу остыть в форме около 30 минут, затем полностью охладите его на решетке.
Этот кекс получится очень нежным и вкусным, идеально подходящим как для домашнего употребления, так и для перекуса в школе!
Уточнения
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.
Слово «баклажан» восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant» было придумано в Великобритании.
Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.