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Морковь в главной роли: 3 незаменимых рецепта вкусных салатов

Вкусные и питательные салаты из моркови: три рецепта на любой случай
2:26
Еда

Морковь — один из самых популярных и полезных овощей на нашей кухне. Она отлично сочетается с другими продуктами, что открывает широкие возможности для приготовления самых разнообразных салатов. Сегодня мы поделимся рецептами вкусных и простых в приготовлении салатов из моркови.

Вкусные и питательные салаты из моркови: три рецепта на любой случай
Фото: Adobe Stock by tanya78, PDM

Классический морковный салат

Это, пожалуй, один из самых простых, но при этом очень вкусных и здоровых салатов. Для его приготовления нам понадобится:

  • 3-4 средние морковки
  • 1 луковица
  • 2-3 ст. ложки растительного масла
  • 1-2 ст. ложки лимонного сока или яблочного уксуса
  • Соль, черный перец по вкусу

Морковь очищаем и натираем на крупной терке. Лук нарезаем полукольцами. Смешиваем овощи, заправляем маслом, лимонным соком (или уксусом), солим и перчим по вкусу. Перемешиваем и даем постоять 10-15 минут, чтобы салат пропитался заправкой.

Морковный салат с изюмом и орехами

Этот вариант салата отлично подойдет для праздничного стола. Ингредиенты:

  • 3-4 моркови
  • 50 г изюма
  • 50 г грецких или лесных орехов
  • 2-3 ст. ложки майонеза
  • Сок лимона
  • Соль, перец по вкусу

Морковь натираем на крупной тёрке. Изюм промываем и обсушиваем. Орехи измельчаем. Смешиваем все ингредиенты, заправляем майонезом, лимонным соком, солим и перчим.

Морковный салат с яблоком и сметаной

Этот вариант салата получается нежным и освежающим. Понадобится:

  • 3-4 моркови
  • 1 кислое яблоко
  • 3-4 ст. ложки сметаны
  • 1 ч. ложка меда
  • Сок лимона
  • Соль, чёрный перец

Морковь и яблоко натираем на крупной тёрке. Смешиваем с сметаной, медом, лимонным соком, солим и перчим по вкусу. Даем салату настояться 15-20 минут перед подачей.

Все эти салаты получаются очень вкусными, полезными и простыми в приготовлении. Выбирайте вариант по своему вкусу и наслаждайтесь ярким и насыщенным вкусом моркови!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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