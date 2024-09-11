Морковь в главной роли: 3 незаменимых рецепта вкусных салатов

Морковь — один из самых популярных и полезных овощей на нашей кухне. Она отлично сочетается с другими продуктами, что открывает широкие возможности для приготовления самых разнообразных салатов. Сегодня мы поделимся рецептами вкусных и простых в приготовлении салатов из моркови.
Это, пожалуй, один из самых простых, но при этом очень вкусных и здоровых салатов. Для его приготовления нам понадобится:
Морковь очищаем и натираем на крупной терке. Лук нарезаем полукольцами. Смешиваем овощи, заправляем маслом, лимонным соком (или уксусом), солим и перчим по вкусу. Перемешиваем и даем постоять 10-15 минут, чтобы салат пропитался заправкой.
Этот вариант салата отлично подойдет для праздничного стола. Ингредиенты:
Морковь натираем на крупной тёрке. Изюм промываем и обсушиваем. Орехи измельчаем. Смешиваем все ингредиенты, заправляем майонезом, лимонным соком, солим и перчим.
Этот вариант салата получается нежным и освежающим. Понадобится:
Морковь и яблоко натираем на крупной тёрке. Смешиваем с сметаной, медом, лимонным соком, солим и перчим по вкусу. Даем салату настояться 15-20 минут перед подачей.
Все эти салаты получаются очень вкусными, полезными и простыми в приготовлении. Выбирайте вариант по своему вкусу и наслаждайтесь ярким и насыщенным вкусом моркови!
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