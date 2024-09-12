Яблочно-брусничное варенье в микроволновке: вкусное лакомство всего за 15 минут

Быстрый рецепт яблочно-брусничного варенья в микроволновке

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Вкусное и полезное варенье можно приготовить всего за 15 минут. При этом вам не придётся стоять у плиты, помешивая десерт. Ведь лакомство можно быстро и легко приготовить в микроволновке.

Фото: Adobe Stock by Mouse family, PDM

Ингредиенты:

Яблоки сладких сортов — 500 г.

Свежая или замороженная брусника — 300 г.

Сахар — 200 г.

Корица — по желанию.

Приготовление:

Яблоки помойте, удалите сердцевины и плодоножки. Нарежьте небольшими кусочками. Свежую бруснику помыть, замороженную — разморозить при комнатной температуре. В глубокую тарелку выложить яблоки, ягоды и сахар, перемешать. Поместить посуду в микроволновую печь и готовить в течение 15 минут на режиме "Микроволны".

Вкусное варенье готово! Перемешайте его, остудите и подавайте к чаю. Также лакомство станет отличным дополнением к творожным запеканкам, сырникам, оладьям и блинчикам.

Уточнения

Кулинарный рецепт — руководство по приготовлению кулинарного изделия.



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