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Яблочно-брусничное варенье в микроволновке: вкусное лакомство всего за 15 минут

Быстрый рецепт яблочно-брусничного варенья в микроволновке
1:02
Еда

Вкусное и полезное варенье можно приготовить всего за 15 минут. При этом вам не придётся стоять у плиты, помешивая десерт. Ведь лакомство можно быстро и легко приготовить в микроволновке.

Быстрый рецепт яблочно-брусничного варенья в микроволновке
Фото: Adobe Stock by Mouse family, PDM

Ингредиенты:

  • Яблоки сладких сортов — 500 г.
  • Свежая или замороженная брусника — 300 г.
  • Сахар — 200 г.
  • Корица — по желанию.

Приготовление:

  1. Яблоки помойте, удалите сердцевины и плодоножки. Нарежьте небольшими кусочками.
  2. Свежую бруснику помыть, замороженную — разморозить при комнатной температуре.
  3. В глубокую тарелку выложить яблоки, ягоды и сахар, перемешать. Поместить посуду в микроволновую печь и готовить в течение 15 минут на режиме "Микроволны".

Вкусное варенье готово! Перемешайте его, остудите и подавайте к чаю. Также лакомство станет отличным дополнением к творожным запеканкам, сырникам, оладьям и блинчикам.

Уточнения

Кулинарный рецепт — руководство по приготовлению кулинарного изделия.

Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

Брусни́ка (лат. Vaccínium vítis-idaéa) — вечнозелёный кустарничек, вид рода Вакциниум (Vaccinium) семейства Вересковые.

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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