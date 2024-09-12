Яблочно-брусничное варенье в микроволновке: вкусное лакомство всего за 15 минут

Вкусное и полезное варенье можно приготовить всего за 15 минут. При этом вам не придётся стоять у плиты, помешивая десерт. Ведь лакомство можно быстро и легко приготовить в микроволновке.
Ингредиенты:
Приготовление:
Вкусное варенье готово! Перемешайте его, остудите и подавайте к чаю. Также лакомство станет отличным дополнением к творожным запеканкам, сырникам, оладьям и блинчикам.
Кулинарный рецепт — руководство по приготовлению кулинарного изделия.
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