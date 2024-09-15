Как приготовить необычную закуску: фаршированные помидоры с брынзой

Чаще всего для фаршировки используют перцы, кабачки или даже тыкву, однако помидоры незаслуженно остаются в стороне. Это упущение стоит исправить, ведь фаршированные помидоры — это свежая, питательная и очень вкусная закуска. Начинка из творога, брынзы и зелени прекрасно дополняет мягкость томатов, создавая необычное блюдо для любого стола.
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Для приготовления вам понадобятся:
5 помидоров;
200 г творога;
150 г брынзы;
2 зубчика чеснока;
2 столовые ложки сметаны;
оливки, зелень и специи по вкусу.
Как готовить:
У помидоров срежьте верхушки, чтобы сделать ровное основание, и удалите место крепления плодоножки.
Через отверстие, сделанное у основания плодоножки, аккуратно чайной ложкой удалите семена и мякоть, оставив лишь полые стенки помидоров.
Приготовьте начинку: пропустите чеснок через пресс, мелко нарежьте зелень и измельчите оливки. Смешайте творог, брынзу и сметану, добавьте чеснок, зелень, оливки и хорошо перемешайте.
Приправьте полученную массу специями и солью по вкусу, затем наполните ею полые помидоры.
Закуску можно украсить половинками оливок или посыпать рубленой зеленью сверху.
Эти фаршированные помидоры станут отличной свежей закуской, которая не только удивит, но и порадует гостей своим вкусом.