Как приготовить необычную закуску: фаршированные помидоры с брынзой

Фаршированные помидоры с зеленью: простой и вкусный рецепт

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Чаще всего для фаршировки используют перцы, кабачки или даже тыкву, однако помидоры незаслуженно остаются в стороне. Это упущение стоит исправить, ведь фаршированные помидоры — это свежая, питательная и очень вкусная закуска. Начинка из творога, брынзы и зелени прекрасно дополняет мягкость томатов, создавая необычное блюдо для любого стола.

Фото: freepik.com by stockking, PDM

Для приготовления вам понадобятся:

5 помидоров;

200 г творога;

150 г брынзы;

2 зубчика чеснока;

2 столовые ложки сметаны;

оливки, зелень и специи по вкусу.

Как готовить:

У помидоров срежьте верхушки, чтобы сделать ровное основание, и удалите место крепления плодоножки. Через отверстие, сделанное у основания плодоножки, аккуратно чайной ложкой удалите семена и мякоть, оставив лишь полые стенки помидоров. Приготовьте начинку: пропустите чеснок через пресс, мелко нарежьте зелень и измельчите оливки. Смешайте творог, брынзу и сметану, добавьте чеснок, зелень, оливки и хорошо перемешайте. Приправьте полученную массу специями и солью по вкусу, затем наполните ею полые помидоры. Закуску можно украсить половинками оливок или посыпать рубленой зеленью сверху.

Эти фаршированные помидоры станут отличной свежей закуской, которая не только удивит, но и порадует гостей своим вкусом.