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Как приготовить необычную закуску: фаршированные помидоры с брынзой

Фаршированные помидоры с зеленью: простой и вкусный рецепт
1:32
Еда

Чаще всего для фаршировки используют перцы, кабачки или даже тыкву, однако помидоры незаслуженно остаются в стороне. Это упущение стоит исправить, ведь фаршированные помидоры — это свежая, питательная и очень вкусная закуска. Начинка из творога, брынзы и зелени прекрасно дополняет мягкость томатов, создавая необычное блюдо для любого стола.

Фаршированные помидоры с зеленью: простой и вкусный рецепт
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Для приготовления вам понадобятся:

  • 5 помидоров;
  • 200 г творога;
  • 150 г брынзы;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 столовые ложки сметаны;
  • оливки, зелень и специи по вкусу.

Как готовить:

  1. У помидоров срежьте верхушки, чтобы сделать ровное основание, и удалите место крепления плодоножки.
  2. Через отверстие, сделанное у основания плодоножки, аккуратно чайной ложкой удалите семена и мякоть, оставив лишь полые стенки помидоров.
  3. Приготовьте начинку: пропустите чеснок через пресс, мелко нарежьте зелень и измельчите оливки. Смешайте творог, брынзу и сметану, добавьте чеснок, зелень, оливки и хорошо перемешайте.
  4. Приправьте полученную массу специями и солью по вкусу, затем наполните ею полые помидоры.
  5. Закуску можно украсить половинками оливок или посыпать рубленой зеленью сверху.

Эти фаршированные помидоры станут отличной свежей закуской, которая не только удивит, но и порадует гостей своим вкусом.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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