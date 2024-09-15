Как сделать бульон наваристым: что важно знать при выборе мяса

Мясо — это основа вкусного бульона, поэтому правильный выбор этого ингредиента играет решающую роль в качестве готового блюда. От того, насколько точно вы подберете мясо, зависит вкус и насыщенность бульона, который станет базой для супа.
Все зависит от вида супа
Каждое блюдо требует свой вид мяса. Для шурпы идеальным выбором станут бараньи ребрышки, которые придадут бульону особую наваристость. Борщ лучше всего варить на грудинке с косточкой, чтобы получить богатый вкус. А суп с лапшой получится особенно вкусным, если использовать годовалую курицу для бульона.
Соединительная ткань
При выборе мяса обращайте внимание на наличие соединительной ткани. Она помогает сделать бульон более ароматным и наваристым.
Избегайте замороженного мяса
Хотя замороженное мясо часто кажется более доступным по цене, лучше выбирать свежие или охлажденные продукты. Бульон на основе свежего мяса будет значительно вкуснее и насыщеннее.
Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов. Бульон является кулинарным полуфабрикатом для приготовления заправочных супов, основных блюд, соусов и заливного, а также выступает самостоятельным первым блюдом.
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