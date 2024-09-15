Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-5 мест в России и за рубежом, где можно плавать с дельфинами
Intel подтверждает сделку на 3,5 миллиарда долларов по производству чипов для военного назначения
Не знаете, что посадить после томатов? 5 лучших вариантов для восстановления почвы
JAMA: составляющие красок для волос могут быть опасны для зрения
Чендлер не дождался Макгрегора и будет драться с Оливейрой
ЦРУ и МИ-6 подтвердили использование ИИ в шпионских целях
Что есть после 40 лет, чтобы сохранить стройность и здоровье
Как лук влияет на здоровье и кто должен его избегать
Австрию затопили сильные дожди

Как сделать бульон наваристым: что важно знать при выборе мяса

Как сделать бульон вкуснее: свежесть мяса имеет значение
1:08
Еда

Мясо — это основа вкусного бульона, поэтому правильный выбор этого ингредиента играет решающую роль в качестве готового блюда. От того, насколько точно вы подберете мясо, зависит вкус и насыщенность бульона, который станет базой для супа.

Как сделать бульон вкуснее: свежесть мяса имеет значение
Фото: commons.wikimedia. org by Mariuszjbie is licensed under GNU Free Documentation License

В чем заключаются секреты:

Все зависит от вида супа

Каждое блюдо требует свой вид мяса. Для шурпы идеальным выбором станут бараньи ребрышки, которые придадут бульону особую наваристость. Борщ лучше всего варить на грудинке с косточкой, чтобы получить богатый вкус. А суп с лапшой получится особенно вкусным, если использовать годовалую курицу для бульона.

Соединительная ткань

При выборе мяса обращайте внимание на наличие соединительной ткани. Она помогает сделать бульон более ароматным и наваристым.

Избегайте замороженного мяса

Хотя замороженное мясо часто кажется более доступным по цене, лучше выбирать свежие или охлажденные продукты. Бульон на основе свежего мяса будет значительно вкуснее и насыщеннее.

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов. Бульон является кулинарным полуфабрикатом для приготовления заправочных супов, основных блюд, соусов и заливного, а также выступает самостоятельным первым блюдом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Советы, как избавиться от кротов в саду

Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.

Кроты в вашем саду? Вот как можно от них избавиться
Силовые тренировки для тех, кому за 60
Как тренироваться, чтобы нарастить мышечную массу после 60 лет?
Лёгкий и быстрый рецепт к чаю: десерт с яблоками и манной крупой
Американские экспортёры СПГ потеряли миллиарды после сокращения поставок СПГ в ЕС
"Гарпия-А1". Россия удивит ударным дроном с огромной дальностью полёта Дмитрий Плотников
Опытные дачники используют этот цветок для защиты участка от вредителей
Как сделать лицо моложе на 10 лет: простые трюки омолаживающего макияжа
В Краснодарском крае прогнозируют высокий уровень бронирований на бархатный сезон
В Краснодарском крае прогнозируют высокий уровень бронирований на бархатный сезон
Последние материалы
JAMA: составляющие красок для волос могут быть опасны для зрения
Чендлер не дождался Макгрегора и будет драться с Оливейрой
ЦРУ и МИ-6 подтвердили использование ИИ в шпионских целях
Что есть после 40 лет, чтобы сохранить стройность и здоровье
"Гарпия-А1". Россия удивит ударным дроном с огромной дальностью полёта
Как лук влияет на здоровье и кто должен его избегать
Австрию затопили сильные дожди
Врач-иммунолог: к моменту снижения заболеваемости ковидом начнётся волна гриппа
Эксперты рассказали, какие направления туризма сейчас наиболее популярны в России
Как сделать ягодицы красивыми: советы от эксперта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.