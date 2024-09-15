Как сделать бульон наваристым: что важно знать при выборе мяса

Как сделать бульон вкуснее: свежесть мяса имеет значение

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Мясо — это основа вкусного бульона, поэтому правильный выбор этого ингредиента играет решающую роль в качестве готового блюда. От того, насколько точно вы подберете мясо, зависит вкус и насыщенность бульона, который станет базой для супа.

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В чем заключаются секреты:

Все зависит от вида супа

Каждое блюдо требует свой вид мяса. Для шурпы идеальным выбором станут бараньи ребрышки, которые придадут бульону особую наваристость. Борщ лучше всего варить на грудинке с косточкой, чтобы получить богатый вкус. А суп с лапшой получится особенно вкусным, если использовать годовалую курицу для бульона.

Соединительная ткань

При выборе мяса обращайте внимание на наличие соединительной ткани. Она помогает сделать бульон более ароматным и наваристым.

Избегайте замороженного мяса

Хотя замороженное мясо часто кажется более доступным по цене, лучше выбирать свежие или охлажденные продукты. Бульон на основе свежего мяса будет значительно вкуснее и насыщеннее.

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов. Бульон является кулинарным полуфабрикатом для приготовления заправочных супов, основных блюд, соусов и заливного, а также выступает самостоятельным первым блюдом.

