Как сделать баклажаны вкусными и хрустящими: панировка и запекание

Сейчас самое время наслаждаться вкусными и доступными баклажанами, ведь блюда с их использованием всегда становятся украшением стола. Если вы хотите готовить с максимальным вкусом и минимальными усилиями, есть несколько полезных секретов.
Соль больше не нужна
Современные качественные баклажаны уже лишены горечи, которая раньше часто встречалась в этих овощах. Этот неприятный привкус остается лишь у некоторых сортов, особенно миниатюрных. Так что больше не нужно тратить время на предварительное засаливание баклажанов перед приготовлением.
Духовка
Жареные баклажаны нравятся многим, но приготовленные в духовке они становятся еще более вкусными и полезными. Лучший способ — запекать их целиком, разрезав вдоль на две половины. Такой метод позволяет сохранить сочность и аромат баклажанов.
Крахмал с мукой
Для панировки используйте смесь крахмала и муки в равных пропорциях. Этот секрет помогает сделать баклажаны хрустящими, не впитывая лишнее масло. Блюдо получается аппетитным и менее жирным.
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