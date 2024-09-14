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Как сделать баклажаны вкусными и хрустящими: панировка и запекание

Рецепт хрустящих баклажанов: используйте крахмал и муку
1:13
Еда

Сейчас самое время наслаждаться вкусными и доступными баклажанами, ведь блюда с их использованием всегда становятся украшением стола. Если вы хотите готовить с максимальным вкусом и минимальными усилиями, есть несколько полезных секретов.

Рецепт хрустящих баклажанов: используйте крахмал и муку
Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര, CC BY-SA 3.0

В чем заключаются секреты:

Соль больше не нужна

Современные качественные баклажаны уже лишены горечи, которая раньше часто встречалась в этих овощах. Этот неприятный привкус остается лишь у некоторых сортов, особенно миниатюрных. Так что больше не нужно тратить время на предварительное засаливание баклажанов перед приготовлением.

Духовка

Жареные баклажаны нравятся многим, но приготовленные в духовке они становятся еще более вкусными и полезными. Лучший способ — запекать их целиком, разрезав вдоль на две половины. Такой метод позволяет сохранить сочность и аромат баклажанов.

Крахмал с мукой

Для панировки используйте смесь крахмала и муки в равных пропорциях. Этот секрет помогает сделать баклажаны хрустящими, не впитывая лишнее масло. Блюдо получается аппетитным и менее жирным.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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