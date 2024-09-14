Секреты приготовления: как сделать так, чтобы рыба не пахла

Как подготовить рыбу перед жаркой, чтобы избавиться от запаха

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Во время жарки рыбы многие сталкиваются с проблемой неприятного запаха, который бывает сложно устранить, даже если на кухне установлена качественная вытяжка. Этот аромат может быть стойким и навязчивым, особенно при приготовлении некоторых сортов рыбы. Однако есть несколько эффективных способов справиться с этой проблемой.

Фото: Own work by Ramon FVelasquez, CC BY-SA 3.0

Какие секреты стоит знать:

Сорт рыбы

Речной рыбе свойственен самый сильный и резкий запах. Поэтому перед приготовлением её важно правильно подготовить, чтобы избавиться от неприятного аромата. Морская рыба, напротив, почти не пахнет и требует меньше усилий по устранению запаха.

Молоко

Замачивание рыбы в молоке — это проверенный способ нейтрализации не только запаха, но и возможных неприятных оттенков вкуса. Этот метод особенно эффективен для речной рыбы. Просто поместите рыбу в молоко на 15 минут перед жаркой.

Лимон

Лимонный сок или дольки лимона прекрасно помогают устранить запах как у речной, так и у морской рыбы. Можно использовать лимон как часть маринада, натереть рыбу лимоном перед приготовлением или положить дольки цитрусового на рыбу прямо во время жарки.