Секреты кулинаров: как убрать горечь из лука быстро и просто

Когда требуется использовать свежий репчатый лук в готовом блюде, может возникнуть проблема — этот овощ зачастую имеет резкий, горьковатый привкус. Чтобы избавиться от горечи, обычно рекомендуют мариновать лук.
Но если по какой-то причине этот метод вам не подходит, есть и другие способы.
Ледяная вода
Это простой и действенный метод, который стоит попробовать. Нарежьте лук и поместите его в ёмкость с холодной водой и льдом. Через 15 минут воду можно слить, а лук использовать в блюде.
Соль
Крупная соль также отлично помогает устранить горечь. Нужно соединить нарезанный лук с солью и оставить на 15 минут. После этого лук необходимо промыть под водой, и он будет готов к использованию.
Эти способы помогут вам избавиться от неприятного привкуса лука, сделав его вкус более мягким и приятным для блюда.
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