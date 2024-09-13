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Секреты кулинаров: как убрать горечь из лука быстро и просто

Как избавиться от горького привкуса лука без маринада
1:00
Еда

Когда требуется использовать свежий репчатый лук в готовом блюде, может возникнуть проблема — этот овощ зачастую имеет резкий, горьковатый привкус. Чтобы избавиться от горечи, обычно рекомендуют мариновать лук.

Как избавиться от горького привкуса лука без маринада
Фото: flickr. com by Eunice, CC BY-SA 2.0

Но если по какой-то причине этот метод вам не подходит, есть и другие способы.

Какие альтернативы можно использовать:

Ледяная вода

Это простой и действенный метод, который стоит попробовать. Нарежьте лук и поместите его в ёмкость с холодной водой и льдом. Через 15 минут воду можно слить, а лук использовать в блюде.

Соль

Крупная соль также отлично помогает устранить горечь. Нужно соединить нарезанный лук с солью и оставить на 15 минут. После этого лук необходимо промыть под водой, и он будет готов к использованию.

Эти способы помогут вам избавиться от неприятного привкуса лука, сделав его вкус более мягким и приятным для блюда.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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