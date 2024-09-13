Как избежать ошибок в приготовлении борща: два запретных ингредиента

Как приготовить борщ без ошибок: избегайте этих ингредиентов

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкус борща во многом зависит от того, какие ингредиенты вы используете. Однако есть несколько компонентов, которые могут испортить это традиционное блюдо.

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Первый ингредиент, которого лучше избегать — это картофель. Профессиональные повара отмечают, что картошка, благодаря своей крахмалистости, заглушает вкус других ингредиентов борща. Более того, она делает блюдо тяжелее и менее диетическим.

Второй нежелательный компонент — уксус. Несмотря на то, что он придаёт борщу кислинку, даже небольшое количество уксуса может перебить все остальные вкусы. Вместо этого кулинары рекомендуют использовать томатную пасту или лимонный сок, чтобы придать борщу нужную кислинку без риска испортить его.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

