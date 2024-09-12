Пикантные сырники с зеленью — попробуйте новый рецепт

Сырники традиционно подают на завтрак или как десерт, часто добавляя фрукты или ягоды для сладости. Однако ничто не мешает добавить в это блюдо свежую зелень, создавая оригинальную закуску с пикантным вкусом.
Для приготовления сырников со свежей зеленью вам понадобятся:
Процесс приготовления:
Эти сырники — отличный способ разнообразить привычный завтрак или закуску, добавив в них аромат свежей зелени.
Сы́рники творо́жники - жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки. В советских кулинарных книгах сырники часто именовались "творожниками" и в одном ряду с борщом, варениками и фаршированной рыбой относились к блюдам украинской кухни, которые "в результате тесных экономических связей, обмена опытом" между народами союзных республик получили признание в белорусской и русской кухнях.
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