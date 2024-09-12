Пикантные сырники с зеленью — попробуйте новый рецепт

Сырники с зеленью: оригинальный вариант традиционного блюда

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырники традиционно подают на завтрак или как десерт, часто добавляя фрукты или ягоды для сладости. Однако ничто не мешает добавить в это блюдо свежую зелень, создавая оригинальную закуску с пикантным вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic, CC BY-SA 4.0

Для приготовления сырников со свежей зеленью вам понадобятся:

380 граммов творога;

1 яйцо;

30 граммов сливочного масла;

20 граммов зелёного лука;

10 граммов свежего укропа;

10-20 граммов муки;

соль по вкусу;

растительное масло для жарки.

Процесс приготовления:

Смешайте творог с яйцом, добавьте соль по вкусу и просейте муку. Всё тщательно перемешайте. Мелко нарежьте зелёный лук и укроп, затем добавьте их в творожную смесь. Влейте растопленное сливочное масло и снова перемешайте до однородного состояния. Сформируйте сырники и обжаривайте их на разогретой сковороде с растительным маслом, либо запекайте в духовке до золотистого цвета.

Эти сырники — отличный способ разнообразить привычный завтрак или закуску, добавив в них аромат свежей зелени.

Уточнения

Сы́рники творо́жники - жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки. В советских кулинарных книгах сырники часто именовались "творожниками" и в одном ряду с борщом, варениками и фаршированной рыбой относились к блюдам украинской кухни, которые "в результате тесных экономических связей, обмена опытом" между народами союзных республик получили признание в белорусской и русской кухнях.

