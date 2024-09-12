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Пикантные сырники с зеленью — попробуйте новый рецепт

Сырники с зеленью: оригинальный вариант традиционного блюда
1:11
Еда

Сырники традиционно подают на завтрак или как десерт, часто добавляя фрукты или ягоды для сладости. Однако ничто не мешает добавить в это блюдо свежую зелень, создавая оригинальную закуску с пикантным вкусом.

Сырники с зеленью: оригинальный вариант традиционного блюда
Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic, CC BY-SA 4.0

Для приготовления сырников со свежей зеленью вам понадобятся:

  • 380 граммов творога;
  • 1 яйцо;
  • 30 граммов сливочного масла;
  • 20 граммов зелёного лука;
  • 10 граммов свежего укропа;
  • 10-20 граммов муки;
  • соль по вкусу;
  • растительное масло для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Смешайте творог с яйцом, добавьте соль по вкусу и просейте муку. Всё тщательно перемешайте.
  2. Мелко нарежьте зелёный лук и укроп, затем добавьте их в творожную смесь. Влейте растопленное сливочное масло и снова перемешайте до однородного состояния.
  3. Сформируйте сырники и обжаривайте их на разогретой сковороде с растительным маслом, либо запекайте в духовке до золотистого цвета.

Эти сырники — отличный способ разнообразить привычный завтрак или закуску, добавив в них аромат свежей зелени.

Уточнения

Сы́рники творо́жники - жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки. В советских кулинарных книгах сырники часто именовались "творожниками" и в одном ряду с борщом, варениками и фаршированной рыбой относились к блюдам украинской кухни, которые "в результате тесных экономических связей, обмена опытом" между народами союзных республик получили признание в белорусской и русской кухнях.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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