Тайские баклажаны: как приготовить вкусную закуску всего за 20 минут

Как приготовить баклажаны по-тайски

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Баклажаны можно приготовить не только по-корейски, но и в тайском стиле, что менее известно, но невероятно вкусно. Этот рецепт сочетает в себе оригинальность и простоту в приготовлении, даже если это кажется сложным на первый взгляд.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для приготовления закуски понадобятся:

4 баклажана;

1 пучок кинзы;

по вкусу зеленый лук;

1/2 стакана арахиса;

1 лук-шалот;

1 острый перец;

1 зубчик чеснока;

1 чайная ложка сахара;

2 лайма;

оливковое масло;

соль и перец по вкусу.

Процесс приготовления:

Разрежьте баклажаны на длинные тонкие полоски, натрите их оливковым маслом, посыпьте солью и перцем. Запекайте в духовке при температуре 180-200 градусов в течение 15-20 минут. На сухой сковороде обжарьте арахис до золотистого цвета. Мелко нарежьте лук-шалот, выжмите сок из лаймов, залейте им лук, добавьте кинзу, зеленый лук, чеснок и сахар. Все ингредиенты взбейте блендером до однородной массы, по вкусу добавив соль и специи. Измельчите жареный арахис, обмакните запечённые баклажаны в заправке и щедро посыпьте ореховой крошкой.

Это блюдо не только легко в приготовлении, но и прекрасно подходит для тех, кто ищет новые кулинарные горизонты.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец - вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.

