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Тайские баклажаны: как приготовить вкусную закуску всего за 20 минут

Как приготовить баклажаны по-тайски
1:28
Еда

Баклажаны можно приготовить не только по-корейски, но и в тайском стиле, что менее известно, но невероятно вкусно. Этот рецепт сочетает в себе оригинальность и простоту в приготовлении, даже если это кажется сложным на первый взгляд.

Как приготовить баклажаны по-тайски
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для приготовления закуски понадобятся:

  • 4 баклажана;
  • 1 пучок кинзы;
  • по вкусу зеленый лук;
  • 1/2 стакана арахиса;
  • 1 лук-шалот;
  • 1 острый перец;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • 2 лайма;
  • оливковое масло;
  • соль и перец по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Разрежьте баклажаны на длинные тонкие полоски, натрите их оливковым маслом, посыпьте солью и перцем. Запекайте в духовке при температуре 180-200 градусов в течение 15-20 минут.
  2. На сухой сковороде обжарьте арахис до золотистого цвета.
  3. Мелко нарежьте лук-шалот, выжмите сок из лаймов, залейте им лук, добавьте кинзу, зеленый лук, чеснок и сахар. Все ингредиенты взбейте блендером до однородной массы, по вкусу добавив соль и специи.
  4. Измельчите жареный арахис, обмакните запечённые баклажаны в заправке и щедро посыпьте ореховой крошкой.

Это блюдо не только легко в приготовлении, но и прекрасно подходит для тех, кто ищет новые кулинарные горизонты.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец - вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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