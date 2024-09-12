Тайские баклажаны: как приготовить вкусную закуску всего за 20 минут

Баклажаны можно приготовить не только по-корейски, но и в тайском стиле, что менее известно, но невероятно вкусно. Этот рецепт сочетает в себе оригинальность и простоту в приготовлении, даже если это кажется сложным на первый взгляд.
Для приготовления закуски понадобятся:
Процесс приготовления:
Это блюдо не только легко в приготовлении, но и прекрасно подходит для тех, кто ищет новые кулинарные горизонты.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец - вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.
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Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.