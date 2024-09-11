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Осенний рецепт: салат с печёной тыквой, руколой и зёрнами граната

Готовим салат с печёной тыквой, руколой и зёрнами граната
1:17
Еда

Салат с печёной тыквой, руколой и зёрнами граната — очень вкусное и интересное блюдо, которое непременно станет украшением стола. Раскрываем его рецепт.

Готовим салат с печёной тыквой, руколой и зёрнами граната
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

  • Тыква — 100 г
  • Рукола — 100 г
  • Гранат — 0,5 шт.
  • Грецкие орехи — 5 шт.
  • Апельсин — 0,5 шт.
  • Лимон — 0,5 шт.
  • Оливковое масло — 3 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Очистить тыкву от кожуры и семян. Нарезать её кубиками.
  2. Смазать форму для запекания оливковым маслом (2 столовые ложки) и положить в неё кусочки тыквы. Отправить их в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
  3. Измельчить грецкие орехи.
  4. Разделить гранат на зёрна.
  5. Выжать сок из апельсина и лимона. Соединить соки в миске. Добавить 1 столовую ложку оливкового масла. Посолить. Заправка готова.
  6. В ёмкости для салата смешать руколу, зёрна граната, кусочки тыквы и грецкие орехи. Заправить блюдо. Приятного аппетита!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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