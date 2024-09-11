Осенний рецепт: салат с печёной тыквой, руколой и зёрнами граната

Готовим салат с печёной тыквой, руколой и зёрнами граната

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с печёной тыквой, руколой и зёрнами граната — очень вкусное и интересное блюдо, которое непременно станет украшением стола. Раскрываем его рецепт.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

Тыква — 100 г

Рукола — 100 г

Гранат — 0,5 шт.

Грецкие орехи — 5 шт.

Апельсин — 0,5 шт.

Лимон — 0,5 шт.

Оливковое масло — 3 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Очистить тыкву от кожуры и семян. Нарезать её кубиками. Смазать форму для запекания оливковым маслом (2 столовые ложки) и положить в неё кусочки тыквы. Отправить их в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Измельчить грецкие орехи. Разделить гранат на зёрна. Выжать сок из апельсина и лимона. Соединить соки в миске. Добавить 1 столовую ложку оливкового масла. Посолить. Заправка готова. В ёмкости для салата смешать руколу, зёрна граната, кусочки тыквы и грецкие орехи. Заправить блюдо. Приятного аппетита!