Осенний рецепт: салат с печёной тыквой, руколой и зёрнами граната
Готовим салат с печёной тыквой, руколой и зёрнами граната
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Салат с печёной тыквой, руколой и зёрнами граната — очень вкусное и интересное блюдо, которое непременно станет украшением стола. Раскрываем его рецепт.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM
Ингредиенты:
- Тыква — 100 г
- Рукола — 100 г
- Гранат — 0,5 шт.
- Грецкие орехи — 5 шт.
- Апельсин — 0,5 шт.
- Лимон — 0,5 шт.
- Оливковое масло — 3 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Очистить тыкву от кожуры и семян. Нарезать её кубиками.
- Смазать форму для запекания оливковым маслом (2 столовые ложки) и положить в неё кусочки тыквы. Отправить их в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
- Измельчить грецкие орехи.
- Разделить гранат на зёрна.
- Выжать сок из апельсина и лимона. Соединить соки в миске. Добавить 1 столовую ложку оливкового масла. Посолить. Заправка готова.
- В ёмкости для салата смешать руколу, зёрна граната, кусочки тыквы и грецкие орехи. Заправить блюдо. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру