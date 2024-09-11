Идеи приготовления: лёгкое ризотто – приготовьте низкокалорийный вариант

Как приготовить лёгкий вариант ризотто

Готовим бульон

Разогрейте куриный или овощной бульон в кастрюле. Держите его в тепле на слабом огне, пока готовите.

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Обжариваем лук и чеснок

В большой сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и измельченный чеснок. Обжаривайте, пока они не станут мягкими и полупрозрачными.

Приготовление риса

Добавьте в сковороду рис Арборио и хорошо перемешайте. Дайте ему поджариться пару минут.

Если вы используете белое вино, вылейте его в кастрюлю и помешивайте, пока большая часть не испарится. Это добавляет вкуса, но вы можете пропустить этот шаг ради менее калорийной версии.

Постепенное добавление бульона

Начните добавлять теплый бульон в рис. Часто помешивайте и дайте жидкости впитаться, прежде чем добавлять еще. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока рис не сварится, что обычно занимает около 18-20 минут.

Добавляем овощи

В последние несколько минут приготовления добавьте в ризотто нарезанные грибы и шпинат. Помешивайте, пока овощи не приготовятся.

Сыр

Когда рис сварится, добавьте тертый сыр пармезан.

Приправа

Приправьте ризотто солью и перцем по вашему вкусу. Хорошо перемешайте, чтобы приправы равномерно смешались.

Уточнения

Ризо́тто (итал. risotto, означает «маленький рис») — блюдо итальянской кухни из риса, с мягким, сливочным вкусом. Первое письменное упоминание о нём встречается только в XIX веке.



