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Как приготовить вкуснейшие сырники с персиками и манной крупой

Идеальный завтрак: рецепт сырников с персиками и манной крупой
1:04
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейших сырников с персиками и манной крупой. Блюдо станет идеальным завтраком. Рассказываем, как его приготовить.

Идеальный завтрак: рецепт сырников с персиками и манной крупой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Персик — 2 шт.
  • Творог — 250 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Манная крупа — 3 ст.л.
  • Мука — 5 ст.л.
  • Сахар — 4 ст.л.
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Приготовление:

  1. В миске соединить творог, яйцо и сахар. Размять.
  2. Добавить манную крупу и 1 столовую ложку муки. Перемешать. Оставить на 5 минут.
  3. Залить персики кипятком, ополоснуть холодной водой и снять с них кожицу. Нарезать кубиками.
  4. Смешать персики с творожным тестом.
  5. Сформировать из теста сырники. Обвалять их в оставшейся муке.
  6. Налить на сковороду подсолнечное масло и разогреть. Обжарить сырники. Приятного аппетита!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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