Как приготовить вкуснейшие сырники с персиками и манной крупой
Идеальный завтрак: рецепт сырников с персиками и манной крупой
1:04
Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейших сырников с персиками и манной крупой. Блюдо станет идеальным завтраком. Рассказываем, как его приготовить.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ингредиенты:
- Персик — 2 шт.
- Творог — 250 г
- Яйцо — 1 шт.
- Манная крупа — 3 ст.л.
- Мука — 5 ст.л.
- Сахар — 4 ст.л.
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
Приготовление:
- В миске соединить творог, яйцо и сахар. Размять.
- Добавить манную крупу и 1 столовую ложку муки. Перемешать. Оставить на 5 минут.
- Залить персики кипятком, ополоснуть холодной водой и снять с них кожицу. Нарезать кубиками.
- Смешать персики с творожным тестом.
- Сформировать из теста сырники. Обвалять их в оставшейся муке.
- Налить на сковороду подсолнечное масло и разогреть. Обжарить сырники. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру