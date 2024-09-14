Готовим халву самостоятельно: это вовсе не так сложно, как вам кажется

Домашняя халва: лакомство из семечек подсолнечника никого не оставит равнодушным

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашняя подсолнечная халва — простое и вкусное лакомство, которое легко приготовить самостоятельно. Этот десерт известен с древних времён и популярен во многих странах мира.

Фото: pixabay.com by 647264, PDM

Для приготовления халвы вам понадобятся следующие ингредиенты:

очищенные семечки подсолнечника — 400 г;

сахар — 200 г;

вода — 55 г;

белок — 20 г;

соль — щепотка.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

Обжарьте семечки на сковороде до золотистого цвета. Измельчите обжаренные семечки в блендере. Сварите сахарный сироп, смешав воду с сахаром и доведя смесь до кипения. Взбейте белки с солью до образования пены. Тонкой струйкой влейте сахарный сироп во взбитые белки, продолжая взбивать. Добавьте измельчённые семечки в белковую массу и перемешайте. Смажьте форму для халвы растительным маслом и переложите туда получившуюся массу. Уберите форму в холодильник на несколько часов или на сутки для застывания. Готовую халву нарежьте на кусочки и подавайте к столу. Домашняя подсолнечная халва хранится в холодильнике около 3-5 дней.

При желании в массу для халвы можно добавить различные вкусовые добавки, такие как орехи, сухофрукты или какао.

Уточнения

Халва́ (от араб. حَلَاوَة‎ х̣аля̄ва — «сладость») — восточная сладость из взбитой с пенообразователем карамельной массы и растёртых обжаренных ядер орехов, арахиса, семян масличных культур (подсолнечник, кунжут), с массовой долей жира не менее 25 %. Халвой также называют и другие виды сахаристых кондитерских изделий.

