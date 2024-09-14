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Готовим халву самостоятельно: это вовсе не так сложно, как вам кажется

Домашняя халва: лакомство из семечек подсолнечника никого не оставит равнодушным
1:28
Еда

Домашняя подсолнечная халва — простое и вкусное лакомство, которое легко приготовить самостоятельно. Этот десерт известен с древних времён и популярен во многих странах мира.

Домашняя халва: лакомство из семечек подсолнечника никого не оставит равнодушным
Фото: pixabay.com by 647264, PDM

Для приготовления халвы вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • очищенные семечки подсолнечника — 400 г;
  • сахар — 200 г;
  • вода — 55 г;
  • белок — 20 г;
  • соль — щепотка.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

  1. Обжарьте семечки на сковороде до золотистого цвета.
  2. Измельчите обжаренные семечки в блендере.
  3. Сварите сахарный сироп, смешав воду с сахаром и доведя смесь до кипения.
  4. Взбейте белки с солью до образования пены.
  5. Тонкой струйкой влейте сахарный сироп во взбитые белки, продолжая взбивать.
  6. Добавьте измельчённые семечки в белковую массу и перемешайте.
  7. Смажьте форму для халвы растительным маслом и переложите туда получившуюся массу.
  8. Уберите форму в холодильник на несколько часов или на сутки для застывания.
  9. Готовую халву нарежьте на кусочки и подавайте к столу.
  10. Домашняя подсолнечная халва хранится в холодильнике около 3-5 дней.

При желании в массу для халвы можно добавить различные вкусовые добавки, такие как орехи, сухофрукты или какао.

Уточнения

Халва́ (от араб. حَلَاوَة‎ х̣аля̄ва — «сладость») — восточная сладость из взбитой с пенообразователем карамельной массы и растёртых обжаренных ядер орехов, арахиса, семян масличных культур (подсолнечник, кунжут), с массовой долей жира не менее 25 %. Халвой также называют и другие виды сахаристых кондитерских изделий.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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