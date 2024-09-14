Готовим халву самостоятельно: это вовсе не так сложно, как вам кажется

Домашняя подсолнечная халва — простое и вкусное лакомство, которое легко приготовить самостоятельно. Этот десерт известен с древних времён и популярен во многих странах мира.
Для приготовления халвы вам понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:
При желании в массу для халвы можно добавить различные вкусовые добавки, такие как орехи, сухофрукты или какао.
Халва́ (от араб. حَلَاوَة х̣аля̄ва — «сладость») — восточная сладость из взбитой с пенообразователем карамельной массы и растёртых обжаренных ядер орехов, арахиса, семян масличных культур (подсолнечник, кунжут), с массовой долей жира не менее 25 %. Халвой также называют и другие виды сахаристых кондитерских изделий.
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