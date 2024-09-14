Кабачки с рисом и грибами: вкусный и полезный гарнир, который может быть и самостоятельным блюдом

Тушёные кабачки с грибами и рисом — это простое и быстрое блюдо, которое не требует особых кулинарных навыков. Овощи с шампиньонами тушатся в сковороде с небольшим количеством растительного масла, затем к ним добавляется варёный рис.
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Ингредиенты:
кабачки — 300 г;
шампиньоны — 150 г;
рис — 60 г (сухой);
лук репчатый — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
соевый соус — 2 ст. л.;
чеснок — 1 зубчик;
подсолнечное масло — 40 мл;
соль — по вкусу;
перец чёрный молотый — по вкусу.
Приготовление
Морковь и лук очистить, помыть и нарезать. Выложить в сковороду с растительным маслом и жарить 7–8 минут, помешивая.
Кабачок помыть, очистить и нарезать. Молодой кабачок можно не чистить. Добавить в сковороду.
Шампиньоны очистить, помыть, нарезать и выложить в сковороду. Налить соевый соус, поперчить по вкусу. Если соус не очень солёный, немного посолить. Перемешать овощи с грибами. Налить 50–70 мл воды и накрыть сковороду крышкой. Тушить 10–15 минут до готовности овощей и грибов.
Промыть рис в проточной воде. Воду вскипятить, немного посолить и выложить рис в соотношении 1:2. Варить до готовности риса. Время приготовления зависит от сорта крупы. Затем слить воду и промыть рис.
Добавить рис к овощам и грибам на сковороде.
Измельчить чеснок и добавить туда же, перемешать все ингредиенты.
Кабачки с рисом и грибами готовы. Блюдо вкусно как в тёплом, так и в холодном виде.
Уточнения
Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
Очень требователен к условиям выращивания, может быть погублен заморозками. Рис очень любит влагу, и его побеги растут прямо из воды. Семена прорастают при 10—12 °C.