Кабачки с рисом и грибами: вкусный и полезный гарнир, который может быть и самостоятельным блюдом

Кабачки с грибами и рисом: это блюдо понравится поклонникам здорового питания и вегетарианцам

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёные кабачки с грибами и рисом — это простое и быстрое блюдо, которое не требует особых кулинарных навыков. Овощи с шампиньонами тушатся в сковороде с небольшим количеством растительного масла, затем к ним добавляется варёный рис.

Фото: commons.wikimedia.org by Bawani Sri Jayaveeran, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

кабачки — 300 г;

шампиньоны — 150 г;

рис — 60 г (сухой);

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

соевый соус — 2 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

подсолнечное масло — 40 мл;

соль — по вкусу;

перец чёрный молотый — по вкусу.

Приготовление

Морковь и лук очистить, помыть и нарезать. Выложить в сковороду с растительным маслом и жарить 7–8 минут, помешивая. Кабачок помыть, очистить и нарезать. Молодой кабачок можно не чистить. Добавить в сковороду. Шампиньоны очистить, помыть, нарезать и выложить в сковороду.

Налить соевый соус, поперчить по вкусу. Если соус не очень солёный, немного посолить. Перемешать овощи с грибами. Налить 50–70 мл воды и накрыть сковороду крышкой. Тушить 10–15 минут до готовности овощей и грибов. Промыть рис в проточной воде. Воду вскипятить, немного посолить и выложить рис в соотношении 1:2. Варить до готовности риса. Время приготовления зависит от сорта крупы. Затем слить воду и промыть рис. Добавить рис к овощам и грибам на сковороде. Измельчить чеснок и добавить туда же, перемешать все ингредиенты.

Кабачки с рисом и грибами готовы. Блюдо вкусно как в тёплом, так и в холодном виде.

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.



Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

Очень требователен к условиям выращивания, может быть погублен заморозками. Рис очень любит влагу, и его побеги растут прямо из воды. Семена прорастают при 10—12 °C.

