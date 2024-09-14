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Кабачки с рисом и грибами: вкусный и полезный гарнир, который может быть и самостоятельным блюдом

Кабачки с грибами и рисом: это блюдо понравится поклонникам здорового питания и вегетарианцам
1:53
Еда

Тушёные кабачки с грибами и рисом — это простое и быстрое блюдо, которое не требует особых кулинарных навыков. Овощи с шампиньонами тушатся в сковороде с небольшим количеством растительного масла, затем к ним добавляется варёный рис.

Кабачки с грибами и рисом: это блюдо понравится поклонникам здорового питания и вегетарианцам
Фото: commons.wikimedia.org by Bawani Sri Jayaveeran, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • кабачки — 300 г;
  • шампиньоны — 150 г;
  • рис — 60 г (сухой);
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • соевый соус — 2 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • подсолнечное масло — 40 мл;
  • соль — по вкусу;
  • перец чёрный молотый — по вкусу.

Приготовление

  1. Морковь и лук очистить, помыть и нарезать. Выложить в сковороду с растительным маслом и жарить 7–8 минут, помешивая.
  2. Кабачок помыть, очистить и нарезать. Молодой кабачок можно не чистить. Добавить в сковороду.
  3. Шампиньоны очистить, помыть, нарезать и выложить в сковороду.
    Налить соевый соус, поперчить по вкусу. Если соус не очень солёный, немного посолить. Перемешать овощи с грибами. Налить 50–70 мл воды и накрыть сковороду крышкой. Тушить 10–15 минут до готовности овощей и грибов.
  4. Промыть рис в проточной воде. Воду вскипятить, немного посолить и выложить рис в соотношении 1:2. Варить до готовности риса. Время приготовления зависит от сорта крупы. Затем слить воду и промыть рис.
  5. Добавить рис к овощам и грибам на сковороде.
  6. Измельчить чеснок и добавить туда же, перемешать все ингредиенты.

Кабачки с рисом и грибами готовы. Блюдо вкусно как в тёплом, так и в холодном виде.

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
Очень требователен к условиям выращивания, может быть погублен заморозками. Рис очень любит влагу, и его побеги растут прямо из воды. Семена прорастают при 10—12 °C.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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