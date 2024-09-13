Нежнейший чизкейк: восхитительное желе из маскарпоне и сливок на тонком слое хрустящего печенья

Чизкейк без выпечки — это лёгкий и вкусный десерт, который можно приготовить в домашних условиях. Этот изысканный десерт придётся по вкусу любителям нежных и воздушных лакомств.
Для десерта вам потребуются следующие ингредиенты:
Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:
Украсьте чизкейк по своему вкусу, например, шоколадной глазурью, ягодным вареньем, кусочками фруктов или кокосовой стружкой.
Наслаждайтесь нежным и вкусным десертом, приготовление которого доставит вам удовольствие!
Чизке́йк (от англ. cheese «сыр» и cake «торт», буквально — «сырный пирог», «творожный пирог») — блюдо европейской и американской кухни, представляющее собой сыросодержащий десерт от творожной запеканки до суфле.
Хотя данное блюдо и называют тортом или пирогом (которые в своём составе обычно имеют бисквит), чизкейк не бисквитный десерт: его основанием чаще всего являются толчёное песочное печенье. Основная часть чизкейка, начинка — смесь мягкого сыра/творога, сахара и жирного молока/сливок. Чизкейки запекают или готовят на водяной бане, если используют яйца. Для приготовления десерта без выпекания используется желатин.
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