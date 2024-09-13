Нежнейший чизкейк: восхитительное желе из маскарпоне и сливок на тонком слое хрустящего печенья

Чизкейк без выпечки: в составе чудесного лакомства — печенье, сливки, маскарпоне и желатин

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Чизкейк без выпечки — это лёгкий и вкусный десерт, который можно приготовить в домашних условиях. Этот изысканный десерт придётся по вкусу любителям нежных и воздушных лакомств.

Фото: openclipart.org by gnokii at openclipart.org, PDM

Для десерта вам потребуются следующие ингредиенты:

печенье — 400 г;

сливочное масло — 150 г;

сливочный сыр маскарпоне — 600 г;

сливки 33–35 % жирности — 500 мл;

сахарная пудра — 150 г;

молоко — 100 мл;

вода — 100 мл;

желатин — 24 г.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

Измельчите песочное печенье в блендере или вручную до состояния крошки и смешайте с размягчённым сливочным маслом. Заполните разъёмную форму полученной массой и хорошо утрамбуйте. Взбейте сливочный сыр маскарпоне с сахарной пудрой и сливками до получения однородной массы. Разведите желатин в воде, дайте ему набухнуть, затем добавьте подогретое молоко и перемешайте до полного растворения желатина. Добавьте смесь желатина и молока к сливочно-сырной массе и ещё раз взбейте. Выложите полученную массу на корж из печенья и поставьте в холодильник до полного застывания.

Украсьте чизкейк по своему вкусу, например, шоколадной глазурью, ягодным вареньем, кусочками фруктов или кокосовой стружкой.

Наслаждайтесь нежным и вкусным десертом, приготовление которого доставит вам удовольствие!

Уточнения

Чизке́йк (от англ. cheese «сыр» и cake «торт», буквально — «сырный пирог», «творожный пирог») — блюдо европейской и американской кухни, представляющее собой сыросодержащий десерт от творожной запеканки до суфле.

Хотя данное блюдо и называют тортом или пирогом (которые в своём составе обычно имеют бисквит), чизкейк не бисквитный десерт: его основанием чаще всего являются толчёное песочное печенье. Основная часть чизкейка, начинка — смесь мягкого сыра/творога, сахара и жирного молока/сливок. Чизкейки запекают или готовят на водяной бане, если используют яйца. Для приготовления десерта без выпекания используется желатин.

