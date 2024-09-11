Быстрый рецепт мороженого: крем-брюле за 5 минут в домашних условиях

Теперь можно забыть о покупном мороженом, ведь существует простой способ приготовить любимое лакомство самостоятельно.
Мороженое с насыщенным вкусом крем-брюле можно сделать всего за 5 минут, используя лишь два ингредиента. Результат приятно удивит — по вкусу оно не уступает магазинному!
Для этого понадобятся варёная сгущенка (180 г) и сливки жирностью 33% (500 мл).
Как приготовить домашнее мороженое:
Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества. К мороженому нередко относят также фруктовый лёд, получаемый простым замораживанием фруктово‑ягодных соков и пюре.
Крем-брюле́ — десерт из заварного крема с карамельной корочкой. Обычно подаётся комнатной температуры.
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