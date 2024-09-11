Быстрый рецепт мороженого: крем-брюле за 5 минут в домашних условиях

Секретное мороженое за 5 минут: готовим дома с двумя ингредиентами

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Теперь можно забыть о покупном мороженом, ведь существует простой способ приготовить любимое лакомство самостоятельно.

Фото: commons.wikimedia.org by Beingmarathi, CC BY-SA 4.0

Мороженое с насыщенным вкусом крем-брюле можно сделать всего за 5 минут, используя лишь два ингредиента. Результат приятно удивит — по вкусу оно не уступает магазинному!

Для этого понадобятся варёная сгущенка (180 г) и сливки жирностью 33% (500 мл).

Как приготовить домашнее мороженое:

Для начала поставьте сгущенку и сливки в холодильник на час. Это поможет лучше взбить их. Влейте охлаждённые сливки в глубокую емкость и взбивайте миксером до увеличения объема вдвое. Масса должна быть плотной и хорошо держать форму. Добавьте вареную сгущенку и снова взбейте смесь до однородной консистенции. Важно не переусердствовать — взбивайте не дольше минуты, чтобы избежать превращения мороженого в масляный крем. Разлейте готовую массу по одноразовым стаканчикам или нанесите на вафельные коржи. Поставьте десерт в морозильник на 5 часов. После этого можно наслаждаться вкусом домашнего мороженого.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества. К мороженому нередко относят также фруктовый лёд, получаемый простым замораживанием фруктово‑ягодных соков и пюре.



Крем-брюле́ — десерт из заварного крема с карамельной корочкой. Обычно подаётся комнатной температуры.

