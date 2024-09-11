Деревянные и пластиковые доски: на чем остановить свой выбор

Риски и плюсы разделочных досок разных материалов

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Разделочная доска — незаменимый элемент на любой кухне, но выбор удобного и безопасного варианта может быть сложной задачей. Наибольшей популярностью пользуются доски из пластика, дерева и стекла, каждая из которых имеет свои особенности.

Фото: commons.wikimedia.org by Oxiq, CC0

По мнению профессора Алексея Панова, пластиковые доски, несмотря на их удобство, быстро изнашиваются, покрываясь глубокими царапинами. В этих царапинах могут скапливаться вредные микроорганизмы, что повышает риск кишечных инфекций и других заболеваний. Однако, не все пластиковые доски одинаково опасны. Если доска изготовлена из качественного полиэтилена, она обладает антибактериальными свойствами. Но более дешевые аналоги при повреждениях или нагревании могут выделять фталаты и бисфенол А — вещества, которые негативно влияют на здоровье, вызывая гормональные нарушения.

Деревянные доски, на первый взгляд, кажутся безопасной альтернативой, но и на них со временем скапливаются бактерии, особенно в трещинах, которые трудно очистить. Однако, изделия из полированного бамбука значительно снижают риск заражения благодаря своей гладкой поверхности.

Стеклянные разделочные доски считаются наиболее гигиеничными, однако они хрупки и могут разбиться при сильном ударе. Доски из камня, в свою очередь, также склонны к появлению микротрещин, как и пластиковые, и к тому же довольно тяжелы и неудобны в использовании.

Уточнения

Разделочная доска — предмет кухонного обихода предназначенный для резания или разрубания продуктов питания. Представляет собой плиту с плоской или слегка вогнутой рабочей поверхностью, выполненной из материала, контакт с которым не сильно затупляет кухонные ножи.



