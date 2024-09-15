Как облепиха помогает продлить молодость и укрепить здоровье

Скоро начнется сезон облепихи, и лучше всего собирать её после первых заморозков. Как объясняет биолог и аллерголог Александра Гуськова, низкие температуры убирают горечь из плодов, делая их вкуснее и мягче.
Облепиха — настоящий кладезь витаминов и минералов. Она богата витаминами A, группы B, C и E, которые помогают предотвратить окислительный стресс, замедляющий старение организма. Ягоды укрепляют иммунитет, нормализуют работу кишечника, снижают уровень холестерина и улучшают кровообращение, препятствуя образованию тромбов. Масло облепихи полезно для кожи — оно снимает воспаления и ускоряет заживление ран.
Александра Гуськова рекомендует всегда иметь под рукой замороженную облепиху. Её можно добавлять в чай или использовать для компотов, что позволит круглый год наслаждаться полезными свойствами этой ягоды.
Однако облепиха содержит много кислоты, поэтому людям с гастритом или язвой следует быть осторожными. Также ягода стимулирует выброс желчи, что может ухудшить состояние при желчнокаменной болезни.
Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.
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