Как облепиха помогает продлить молодость и укрепить здоровье

Как облепиха влияет на здоровье и иммунитет

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Скоро начнется сезон облепихи, и лучше всего собирать её после первых заморозков. Как объясняет биолог и аллерголог Александра Гуськова, низкие температуры убирают горечь из плодов, делая их вкуснее и мягче.

Фото: commons.wikimedia.org by Vmenkov, CC BY-SA 4.0

Облепиха — настоящий кладезь витаминов и минералов. Она богата витаминами A, группы B, C и E, которые помогают предотвратить окислительный стресс, замедляющий старение организма. Ягоды укрепляют иммунитет, нормализуют работу кишечника, снижают уровень холестерина и улучшают кровообращение, препятствуя образованию тромбов. Масло облепихи полезно для кожи — оно снимает воспаления и ускоряет заживление ран.

Александра Гуськова рекомендует всегда иметь под рукой замороженную облепиху. Её можно добавлять в чай или использовать для компотов, что позволит круглый год наслаждаться полезными свойствами этой ягоды.

Однако облепиха содержит много кислоты, поэтому людям с гастритом или язвой следует быть осторожными. Также ягода стимулирует выброс желчи, что может ухудшить состояние при желчнокаменной болезни.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.





