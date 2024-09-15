Горячая или холодная очистка кальмаров: выбираем лучший способ

Как удалить пленку и внутренности из кальмаров

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Кальмары стали привычным и доступным продуктом для россиян, их легко можно найти в любом магазине, особенно в виде неочищенных тушек. Однако готовить кальмаров со шкуркой нельзя — её нужно аккуратно удалить, чтобы не повредить морепродукты. Эксперты поделились несколькими простыми способами очистки кальмаров.

Фото: wikipediа by Ocdp, PDM

Первый метод - горячий. Опустите тушки кальмаров в воду с температурой около 80°C на полторы минуты, а затем переместите их в ледяную воду. Горячая вода заставит кожицу и плёнку свернуться, а холодная остановит процесс приготовления, сохраняя нежность кальмара. После этого удалите внутренности и прозрачную пластину (хорду), а затем аккуратно снимите кожицу и плёнку вручную или с помощью ножа.

Второй метод - холодный. Чтобы удалить кожицу, не размораживайте кальмары до конца. Острым ножом подцепите кожицу и плёнку, стараясь не повредить тушку. После этого удалите хорду и внутренности, а затем тщательно промойте морепродукт.

Эти методы помогут сохранить целостность и качество кальмаров, обеспечивая их идеальный вкус в готовом блюде.

Уточнения

Морепроду́кты — пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие; некоторые источники не включают в этот термин позвоночных (рыбу и млекопитающих). В самом широком понимании включают также и пищевые продукты из пресноводных водоёмов.



