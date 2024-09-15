Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казахстан пресёк незаконный ввоз 526 тонн пшеницы из России
Экс-тренер "Спартака" Ваноли признан лучшим тренером итальянской Серии А
"Почта России" перейдет на отечественную ОС
Идеальные условия для сбора корнеплодов: практические советы
Почему ваши привычки делают волосы ломкими и слабыми
В Самарской области создадут турмаршрут по загородным резиденциям купцов
Австрия окончательно откажется от российского газа
Эксперт Васильев: замерщик при установке входной двери может насчитать больше
Советы по спасению пересоленных блюд

Горячая или холодная очистка кальмаров: выбираем лучший способ

Как удалить пленку и внутренности из кальмаров
1:15
Еда

Кальмары стали привычным и доступным продуктом для россиян, их легко можно найти в любом магазине, особенно в виде неочищенных тушек. Однако готовить кальмаров со шкуркой нельзя — её нужно аккуратно удалить, чтобы не повредить морепродукты. Эксперты поделились несколькими простыми способами очистки кальмаров.

Как удалить пленку и внутренности из кальмаров
Фото: wikipediа by Ocdp, PDM

Первый метод - горячий. Опустите тушки кальмаров в воду с температурой около 80°C на полторы минуты, а затем переместите их в ледяную воду. Горячая вода заставит кожицу и плёнку свернуться, а холодная остановит процесс приготовления, сохраняя нежность кальмара. После этого удалите внутренности и прозрачную пластину (хорду), а затем аккуратно снимите кожицу и плёнку вручную или с помощью ножа.

Второй метод - холодный. Чтобы удалить кожицу, не размораживайте кальмары до конца. Острым ножом подцепите кожицу и плёнку, стараясь не повредить тушку. После этого удалите хорду и внутренности, а затем тщательно промойте морепродукт.

Эти методы помогут сохранить целостность и качество кальмаров, обеспечивая их идеальный вкус в готовом блюде.

Уточнения

Морепроду́кты — пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие; некоторые источники не включают в этот термин позвоночных (рыбу и млекопитающих). В самом широком понимании включают также и пищевые продукты из пресноводных водоёмов.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Советы, как избавиться от кротов в саду

Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.

Кроты в вашем саду? Вот как можно от них избавиться
Силовые тренировки для тех, кому за 60
Как тренироваться, чтобы нарастить мышечную массу после 60 лет?
Лёгкий и быстрый рецепт к чаю: десерт с яблоками и манной крупой
Опытные дачники используют этот цветок для защиты участка от вредителей
Зеленский лично едет к Байдену уговаривать дать разрешение на удары по России Дмитрий Плотников
Американские экспортёры СПГ потеряли миллиарды после сокращения поставок СПГ в ЕС
Как сделать лицо моложе на 10 лет: простые трюки омолаживающего макияжа
Ретинол для идеальной кожи: как не переусердствовать
Ретинол для идеальной кожи: как не переусердствовать
Последние материалы
Казахстан пресёк незаконный ввоз 526 тонн пшеницы из России
Экс-тренер "Спартака" Ваноли признан лучшим тренером итальянской Серии А
"Почта России" перейдет на отечественную ОС
Идеальные условия для сбора корнеплодов: практические советы
Как удалить пленку и внутренности из кальмаров
Почему ваши привычки делают волосы ломкими и слабыми
В Самарской области создадут турмаршрут по загородным резиденциям купцов
Австрия окончательно откажется от российского газа
Эксперт Васильев: замерщик при установке входной двери может насчитать больше
Советы по спасению пересоленных блюд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.