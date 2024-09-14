Нежный куриный паштет: как сделать блюдо, которое оценят гурманы

Как сделать паштет без консервантов и эмульгаторов

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Паштет — это питательное и вкусное блюдо, которое отлично подойдет как для праздничного стола, так и для повседневного завтрака. Готовя его самостоятельно, вы можете быть уверены в его пользе, избегая излишков соли, консервантов и эмульгаторов, которые часто встречаются в покупных вариантах.

Эксперты из "Едим Дома" предлагают рецепт куриного паштета, который легко приготовить дома. Для этого понадобятся куриная печень, сливочное масло, чеснок, сливки, коньяк, лавровый лист, сахар, перец и совсем немного соли.

Начните с того, что нарежьте очищенную куриную печень на небольшие кусочки и обжарьте её на сливочном масле. После нескольких минут добавьте измельчённый чеснок и продолжайте жарить ещё пару минут. Затем снимите сковороду с огня и дайте печени остыть.

Когда печень остынет, переместите её вместе с соком в чашу блендера и измельчите до однородной массы. В ту же сковороду, где жарилась печень, налейте сливки и прогрейте их около пяти минут. Добавьте сливки в печёночную массу и ещё раз взбейте всё до однородности.

Затем в паштет нужно влить немного коньяка, добавить сахар, специи и щепотку соли. Переложите паштет в форму для запекания и отправьте в духовку, разогретую до 190°C. Через 30 минут ваше блюдо будет готово. Истинные гурманы точно оценят этот домашний паштет.