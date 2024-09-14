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Как грибы помогают тратить больше калорий, чем они содержат

Как грибы могут помочь вам похудеть
1:39
Еда

Грибы часто называют "тяжелым" продуктом для пищеварения, но их калорийность обсуждается реже. Диетолог Марият Мухина рассказала, как грибы могут влиять на вес — помогут ли они сбросить его или, наоборот, привести к набору.

Как грибы могут помочь вам похудеть
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Главная причина, по которой грибы считаются тяжелыми для желудка, заключается в том, что для их переваривания организму требуется больше времени и усилий. Однако это свойство грибов также имеет свои диетические преимущества: организм затрачивает немало энергии, пытаясь усвоить этот продукт.

По словам Мухиной, важно помнить о разумных порциях и выбирать правильные виды грибов, чтобы избежать набора веса. Например, 100 г шампиньонов содержат всего 20 ккал, а сыроежки — около 15 ккал. Но порции грибов обычно превышают рекомендованные 100 граммов, и грибы редко едят в чистом виде. Часто они сопровождаются жареным картофелем или другими калорийными блюдами, что значительно увеличивает общую калорийность.

Стоит учитывать, что человеческий организм усваивает около 25 ккал в час, а грибы перевариваются на протяжении не менее 4 часов. Таким образом, на усвоение 100 г грибов с их 15-20 ккал организм может потратить около 100 ккал.

Диетолог советует избегать чрезмерно калорийных сочетаний и слишком жирных способов приготовления грибов, чтобы лишний вес не стал проблемой.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов. Зависит от химического состава пищи (количества белков, жиров, углеводов и других веществ). Энергетическая ценность как правило указывается на упаковке любых продуктов, изготавливаемых промышленностью.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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