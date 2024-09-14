Как грибы помогают тратить больше калорий, чем они содержат

Как грибы могут помочь вам похудеть

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Грибы часто называют "тяжелым" продуктом для пищеварения, но их калорийность обсуждается реже. Диетолог Марият Мухина рассказала, как грибы могут влиять на вес — помогут ли они сбросить его или, наоборот, привести к набору.

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Главная причина, по которой грибы считаются тяжелыми для желудка, заключается в том, что для их переваривания организму требуется больше времени и усилий. Однако это свойство грибов также имеет свои диетические преимущества: организм затрачивает немало энергии, пытаясь усвоить этот продукт.

По словам Мухиной, важно помнить о разумных порциях и выбирать правильные виды грибов, чтобы избежать набора веса. Например, 100 г шампиньонов содержат всего 20 ккал, а сыроежки — около 15 ккал. Но порции грибов обычно превышают рекомендованные 100 граммов, и грибы редко едят в чистом виде. Часто они сопровождаются жареным картофелем или другими калорийными блюдами, что значительно увеличивает общую калорийность.

Стоит учитывать, что человеческий организм усваивает около 25 ккал в час, а грибы перевариваются на протяжении не менее 4 часов. Таким образом, на усвоение 100 г грибов с их 15-20 ккал организм может потратить около 100 ккал.

Диетолог советует избегать чрезмерно калорийных сочетаний и слишком жирных способов приготовления грибов, чтобы лишний вес не стал проблемой.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов. Зависит от химического состава пищи (количества белков, жиров, углеводов и других веществ). Энергетическая ценность как правило указывается на упаковке любых продуктов, изготавливаемых промышленностью.



