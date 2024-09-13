Как выбрать огурцы для консервации, чтобы заготовки удались

Как огурцы сохраняют хруст после консервации

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Сезон заготовок огурцов может длиться до осени, и важно правильно выбрать овощи для консервации, чтобы получить вкусные и безопасные заготовки. Специалист Роспотребнадзора Ирина Носкова дала несколько полезных советов, которые помогут избежать ошибок.

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Первое и самое важное правило — использовать только свежие и здоровые плоды. Огурцы не должны быть желтыми, перезревшими, с плесенью, вмятинами или поврежденной кожицей. Лучше всего начинать заготовки сразу после сбора урожая — так овощи сохранят свою хрустящую текстуру.

Чистота тоже имеет большое значение. Носкова подчеркнула, что каждый огурец нужно тщательно вымыть, чтобы удалить остатки земли, так как они могут быть источником бактерий, в том числе возбудителей ботулизма.

Прежде чем солить огурцы, рекомендуется замочить их в воде на несколько часов. Это не только поможет устранить загрязнения, но и сделает огурцы более хрустящими за счет насыщения влагой.

Для классической засолки обычно используют соль и воду, но можно добавить травы и пряности: укроп, хрен, гвоздику, листья смородины и вишни, кориандр, семена горчицы. Важно строго следовать рецепту и не уменьшать количество соли и уксуса или сокращать время тепловой обработки, иначе заготовка может не только утратить вкус, но и стать опасной для здоровья.

Уточнения

Ботули́зм (от лат. botulus — колбаса) — тяжёлое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга, протекающее с преобладанием офтальмоплегического и бульбарного синдромов.









