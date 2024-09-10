Как приготовить куриный шашлык

Даём важные советы, чтобы ваш шашлык из курицы получился идеальным

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Шашлык из курицы — одно из самых популярных и вкусных летних блюд. Его легко готовить дома или на природе, а мясо получается сочным, ароматным и невероятно аппетитным. Главное - соблюдать несколько простых правил и пройти несколько ключевых этапов.

Фото: flickr.com by Premus, CC BY 2.0

Выбор и подготовка мяса

Для шашлыка лучше использовать бедренные или грудные части курицы. Мясо должно быть свежим, без повреждений и постороннего запаха. Перед маринованием его необходимо тщательно промыть, обсушить бумажными полотенцами и нарезать на небольшие кусочки размером 3-4 см.

Маринование

Чтобы шашлык получился особенно сочным и нежным, курицу нужно замариновать. Для этого кусочки мяса помещают в подходящую посуду и заливают маринадом. Отличным вариантом будет смесь из растительного масла, лимонного сока, измельчённого чеснока, соли и специй по вкусу. Лук тоже хорошо сочетается с курицей.

Оставляют мариноваться мясо в холодильнике на 2-4 часа, периодически перемешивая. Чем дольше промаринуется шашлык, тем более насыщенным будет его вкус.

Приготовление

Для жарки шашлыка из курицы идеально подходят металлические шампуры. Нанизывают маринованные кусочки на шампуры, оставляя небольшие промежутки между ними.

Раскалённые угли выкладывают ровным слоем и устанавливают над ними решётку или шампуры. Шашлык жарят, регулярно переворачивая, до тех пор, пока мясо не приобретёт аппетитный золотистый цвет и не станет мягким.

Важно следить, чтобы шашлык не пересушился. Готовое мясо должно быть сочным внутри. При необходимости можно периодически смазывать его маринадом.

Подача и дополнения

Горячий шашлык из курицы подают сразу к столу, украсив зеленью и различными овощными закусками. Отлично сочетается с салатами, лепешками, свежими помидорами и огурцами.

Для большего эффекта можно подать к шашлыку острые соусы, сметану, майонез или аджику. Свежесть блюду придадут лимонные дольки или зелёный лук.

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