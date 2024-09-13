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Не дайте себя обмануть: как отличить настоящий творог от фальшивки

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Еда

Творог — универсальный продукт, который подходит для завтрака, перекуса и даже ужина. Но для того чтобы питание было действительно полезным, важно выбирать качественный творог, без примесей и искусственных добавок.

Не дайте себя обмануть: как отличить настоящий творог от фальшивки
Фото: commons.wikimedia.org by Сворад, CC BY-SA 4.0

Блогер Константин Нечетов на своем канале рассказал о простом способе, который поможет легко отличить хороший творог от низкокачественного продукта с вредными добавками.

Для этого домашнего теста вам понадобятся лишь творог, в качестве которого вы сомневаетесь, и йод. Небольшую порцию творога следует положить на тарелку и капнуть на нее несколько капель йода.

Если спустя минуту творог не изменит цвет, это знак того, что продукт натуральный. Однако если творог становится синеватым, это тревожный сигнал. Такой оттенок указывает на наличие крахмала и заменителей молочного жира, и использовать этот продукт для сырников или запеканок не стоит.

 

Уточнения

Крахма́л — органическое вещество с формулой (C6H10O5)n, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза. Крахмал синтезируется растениями в хлоропластах с использованием энергии света при фотосинтезе. Крахмал, полученный из разных растений, несколько различается по структуре зёрен, степени полимеризации молекул, строению полимерных цепей и физико-химическим свойствам.
Крахмал и его производные широко используются в пищевой промышленности.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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