Простые способы сохранить углекислый газ при гашении соды

Как сохранить пышность теста при гашении соды

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Гашение соды уксусом — важный этап в приготовлении пышной выпечки, такой как бисквиты, оладьи и блины. Этот процесс помогает сделать тесто воздушным благодаря углекислому газу, который выделяется при взаимодействии соды с кислотой.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Кобин is licensed under All rights reserved

Обычно хозяйки гасит соду традиционным способом: насыпают её в ложку, добавляют уксус и ждут, пока смесь перестанет пениться, прежде чем отправить её в тесто. Однако этот метод далеко не идеален, потому что значительная часть углекислого газа просто улетучивается в воздух.

Эксперты предлагают два более эффективных способа гашения соды. Первый метод: добавить соду непосредственно в жидкое тесто без муки, затем полить её несколькими каплями уксуса и сразу тщательно перемешать. Реакция начнётся через несколько секунд, и вы сможете добавить муку, сохранив большую часть газа в тесте.

Второй метод, который считается наиболее эффективным, заключается в разделении сухих и жидких ингредиентов в разные миски. Соду добавляют к сухим ингредиентам, а уксус — к жидким. Затем обе смеси объединяются, и происходит реакция.

Опытные кулинары также советуют, что вместо уксуса можно использовать другие кислоты — лимонный или апельсиновый сок, кефир или прокисшее молоко. Подойдет даже кипяток.

Уточнения

Со́да — общее название технических натриевых солей угольной кислоты:



Пищевая сода, питьевая сода, двууглекислая сода, натрий двууглекислый — гидрокарбонат натрия NaHCO 3 .

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.



