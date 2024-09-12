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Простые способы сохранить углекислый газ при гашении соды

Как сохранить пышность теста при гашении соды
1:29
Еда

Гашение соды уксусом — важный этап в приготовлении пышной выпечки, такой как бисквиты, оладьи и блины. Этот процесс помогает сделать тесто воздушным благодаря углекислому газу, который выделяется при взаимодействии соды с кислотой.

Как сохранить пышность теста при гашении соды
Фото: Pravda.Ru by Сергей Кобин is licensed under All rights reserved

Обычно хозяйки гасит соду традиционным способом: насыпают её в ложку, добавляют уксус и ждут, пока смесь перестанет пениться, прежде чем отправить её в тесто. Однако этот метод далеко не идеален, потому что значительная часть углекислого газа просто улетучивается в воздух.

Эксперты предлагают два более эффективных способа гашения соды. Первый метод: добавить соду непосредственно в жидкое тесто без муки, затем полить её несколькими каплями уксуса и сразу тщательно перемешать. Реакция начнётся через несколько секунд, и вы сможете добавить муку, сохранив большую часть газа в тесте.

Второй метод, который считается наиболее эффективным, заключается в разделении сухих и жидких ингредиентов в разные миски. Соду добавляют к сухим ингредиентам, а уксус — к жидким. Затем обе смеси объединяются, и происходит реакция.

Опытные кулинары также советуют, что вместо уксуса можно использовать другие кислоты — лимонный или апельсиновый сок, кефир или прокисшее молоко. Подойдет даже кипяток.

Уточнения

Со́да — общее название технических натриевых солей угольной кислоты:

  • Пищевая сода, питьевая сода, двууглекислая сода, натрий двууглекислый — гидрокарбонат натрия NaHCO3.
 

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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