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Как подготовить баклажаны к заморозке, чтобы они не потеряли форму

Простые способы заморозки баклажанов на зиму
1:20
Еда

Заморозка действительно считается одним из лучших способов сохранить сезонные баклажаны. Но чтобы они не превратились в мягкую массу после разморозки, нужно следовать нескольким простым правилам.

Простые способы заморозки баклажанов на зиму
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Прежде всего, важен правильный выбор овощей. Для заморозки подходят только плотные, упругие баклажаны с блестящей кожурой без вмятин и трещин. Овощи должны быть свежими и слегка недозрелыми. Это можно определить по зелёной и свежей плодоножке.

Следующий шаг — нарезка. Всё зависит от того, как вы планируете использовать баклажаны. Для супов и рагу лучше всего нарезать их кубиками или брусками, для выпечки подойдут кружочки, а для фаршировки — половинки плодов.

Но самый важный момент — это подготовка баклажанов перед заморозкой. Нельзя замораживать их сырыми, иначе они потеряют форму. Овощи следует предварительно обжарить, запечь или хотя бы бланшировать. Можно также замочить их в кипятке под прессом на 25 минут.

Для идеальной заморозки важно использовать пакеты или контейнеры, которые не пропускают воздух. При соблюдении этих рекомендаций баклажаны сохранят свою форму и вкус на всю зиму.

 

Уточнения

Загото́вка:

  • Загото́вка — изготовление и накопление материальных (промышленных, продовольственных и так далее) запасов в хозяйстве (например смотреть Заготовка леса, Хлебозаготовки в СССР).
 

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.
Слово «баклажан» восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant» было придумано в Великобритании.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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