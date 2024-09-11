Как подготовить баклажаны к заморозке, чтобы они не потеряли форму

Заморозка действительно считается одним из лучших способов сохранить сезонные баклажаны. Но чтобы они не превратились в мягкую массу после разморозки, нужно следовать нескольким простым правилам.
Прежде всего, важен правильный выбор овощей. Для заморозки подходят только плотные, упругие баклажаны с блестящей кожурой без вмятин и трещин. Овощи должны быть свежими и слегка недозрелыми. Это можно определить по зелёной и свежей плодоножке.
Следующий шаг — нарезка. Всё зависит от того, как вы планируете использовать баклажаны. Для супов и рагу лучше всего нарезать их кубиками или брусками, для выпечки подойдут кружочки, а для фаршировки — половинки плодов.
Но самый важный момент — это подготовка баклажанов перед заморозкой. Нельзя замораживать их сырыми, иначе они потеряют форму. Овощи следует предварительно обжарить, запечь или хотя бы бланшировать. Можно также замочить их в кипятке под прессом на 25 минут.
Для идеальной заморозки важно использовать пакеты или контейнеры, которые не пропускают воздух. При соблюдении этих рекомендаций баклажаны сохранят свою форму и вкус на всю зиму.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.
Слово «баклажан» восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant» было придумано в Великобритании.
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