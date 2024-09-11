Когда яблоки могут стать опасными для здоровья

Диетолог Жанна Тиханычева предупреждает, что правило "яблоко в день — и врач не нужен" не всегда срабатывает. Несмотря на то, что яблоки богаты полезными веществами, они могут оказаться небезопасными для некоторых людей.
Одной из причин является высокая концентрация фруктозы, что способно вызвать повышение уровня сахара в крови. Это особенно опасно для тех, кто страдает метаболическими нарушениями, такими как диабет, так как может привести к резкому ухудшению состояния.
Также стоит помнить о возможных аллергических реакциях, так как в яблоках присутствуют специфические белки, которые могут их спровоцировать. К тому же, клетчатка, содержащаяся в этом фрукте, может оказывать негативное воздействие на пищеварительную систему у некоторых людей.
Даже если у вас нет противопоказаний, следует подходить к употреблению яблок с осторожностью. По словам Тиханычевой, плоды часто подвергаются обработке пестицидами, поэтому их нужно тщательно мыть. Нормой для взрослых считается 1-2 яблока в день, для диабетиков — не более одного, а для детей — достаточно половинки фрукта.
Лучшее время для употребления яблок — до полудня, после завтрака и до обеда, советует Жанна Тиханычева.
Нутрициоло́гия (от лат. nutritio — питание и греч. λόγος — учение) или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека. Нутрициология изучает механизмы здорового питания, мотивы выбора пищи человеком, определяет системы питания и стратегии рационального питания человека. В отличие от диетологии, нутрициология не занимается изучением и подбором питания для сохранения здоровья при различных патологиях, а также отличается комплексным подходом к изучению проблемы питания.
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