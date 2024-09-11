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Когда яблоки могут стать опасными для здоровья

Как правильно есть яблоки, чтобы не навредить себе
1:21
Еда

Диетолог Жанна Тиханычева предупреждает, что правило "яблоко в день — и врач не нужен" не всегда срабатывает. Несмотря на то, что яблоки богаты полезными веществами, они могут оказаться небезопасными для некоторых людей.

Как правильно есть яблоки, чтобы не навредить себе
Фото: Freepik by karlyukav, PDM

Одной из причин является высокая концентрация фруктозы, что способно вызвать повышение уровня сахара в крови. Это особенно опасно для тех, кто страдает метаболическими нарушениями, такими как диабет, так как может привести к резкому ухудшению состояния.

Также стоит помнить о возможных аллергических реакциях, так как в яблоках присутствуют специфические белки, которые могут их спровоцировать. К тому же, клетчатка, содержащаяся в этом фрукте, может оказывать негативное воздействие на пищеварительную систему у некоторых людей.

Даже если у вас нет противопоказаний, следует подходить к употреблению яблок с осторожностью. По словам Тиханычевой, плоды часто подвергаются обработке пестицидами, поэтому их нужно тщательно мыть. Нормой для взрослых считается 1-2 яблока в день, для диабетиков — не более одного, а для детей — достаточно половинки фрукта.

Лучшее время для употребления яблок — до полудня, после завтрака и до обеда, советует Жанна Тиханычева.

Уточнения

Нутрициоло́гия (от лат. nutritioпитание и греч. λόγοςучение) или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека. Нутрициология изучает механизмы здорового питания, мотивы выбора пищи человеком, определяет системы питания и стратегии рационального питания человека. В отличие от диетологии, нутрициология не занимается изучением и подбором питания для сохранения здоровья при различных патологиях, а также отличается комплексным подходом к изучению проблемы питания.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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