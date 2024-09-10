Как приготовить восхитительную капустную запеканку с фаршем
Ужин для всей семьи: рецепт капустной запеканки с фаршем
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Капустная запеканка с фаршем — очень вкусное блюдо, которое идеально подойдёт в качестве ужина для всей семьи. Раскрываем её рецепт.
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Ингредиенты:
- Капуста — 400 г
- Мясной фарш — 300 г
- Морковь — 1 шт.
- Сметана — 100 г
- Твёрдый сыр — 80 г
- Яйцо — 2 шт.
- Мука — 2 ст.л.
- Подсолнечное масло — 4 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Нашинковать капусту тонкими полосками.
- Налить на сковороду подсолнечное масло. Разогреть и обжарить капусту.
- Натереть морковь на крупной тёрке.
- В миске соединить фарш, морковь, яйца, муку, соль и сметану. Тщательно перемешать.
- Добавить остывшую капусту. Снова перемешать.
- Смазать форму для запекания подсолнечным маслом. Переложить в неё приготовленную массу.
- Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.
- Натереть сыр на крупной тёрке.
- По прошествии 45 минут посыпать запеканку сыром. Отправить в духовку ещё на 10 минут. Блюдо готово!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру