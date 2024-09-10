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Как приготовить восхитительную капустную запеканку с фаршем

Ужин для всей семьи: рецепт капустной запеканки с фаршем
1:17
Еда

Капустная запеканка с фаршем — очень вкусное блюдо, которое идеально подойдёт в качестве ужина для всей семьи. Раскрываем её рецепт.

Ужин для всей семьи: рецепт капустной запеканки с фаршем
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Капуста — 400 г
  • Мясной фарш — 300 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Сметана — 100 г
  • Твёрдый сыр — 80 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Мука — 2 ст.л.
  • Подсолнечное масло — 4 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Нашинковать капусту тонкими полосками. 
  2. Налить на сковороду подсолнечное масло. Разогреть и обжарить капусту.
  3. Натереть морковь на крупной тёрке. 
  4. В миске соединить фарш, морковь, яйца, муку, соль и сметану. Тщательно перемешать.
  5. Добавить остывшую капусту. Снова перемешать.
  6. Смазать форму для запекания подсолнечным маслом. Переложить в неё приготовленную массу.
  7. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. 
  8. Натереть сыр на крупной тёрке.
  9. По прошествии 45 минут посыпать запеканку сыром. Отправить в духовку ещё на 10 минут. Блюдо готово!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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