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Эти десерты сложнее всего приготовить дома: и вот почему

Десерты, которые сложнее всего приготовить в домашних условиях
Еда

Суфле

Суфле — нежные и воздушные десерты, которые при неправильном приготовлении могут легко развалиться. Они требуют точных измерений, точной выпечки для достижения желаемой легкой и воздушной текстуры.

Десерты, которые сложнее всего приготовить в домашних условиях
Фото: unsplash.com by Karlis Dambrans, PDM

Круассаны

Приготовление круассанов с нуля сопряжено с длительным и сложным процессом.

Для этого требуется ламинирование слоев масла и теста, что может занять много времени и требует практики для получения слоеных и маслянистых результатов.

Макаруны

Макаруны, как известно, привередливы из-за своих нежных раковин, похожих на безе. Добиться идеальной текстуры может быть непросто.

Такие факторы, как влажность, температура духовки и правильная техника смешивания теста, могут сильно повлиять на результат.

Запеченная Аляска

Запеченная Аляска — впечатляющий десерт, сочетающий в себе мороженое, торт и безе. Сложность заключается в том, чтобы собрать и выпечь десерт без растапливания мороженого или пережаривания безе.

Слоеное тесто

Слоеное тесто — это трудоемкое тесто, которое требует нескольких слоев масла и теста. Оно включает в себя точные действия по прокатке, складыванию и охлаждению, которые могут занимать много времени и требовать терпения.

Уточнения

Суфле́ (фр. soufflé — дыхание, дышать) — французское выпекаемое блюдо, основу которого составляют яичные желтки, смешанные со взбитыми в пену белками.
 

Макару́н (англ. macaroon) — кондитерское изделие, бисквитное печенье, изготовленное, как правило, из миндаля (основной ингредиент), а также может быть из других орехов или кокоса, иногда ароматизированное мёдом, ванилью или специями, с добавлением пищевого красителя, варенья, джема или шоколадной глазури. В некоторых рецептах присутствует сгущённое молоко. Печенье выпекают на съедобной рисовой бумаге, помещённой на противень.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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