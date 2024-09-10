Как правильно есть кабачки, чтобы не перегружать организм

Как кабачки влияют на пищеварение и здоровье почек

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Врач Надежда Подкорытова объяснила, чем опасно чрезмерное употребление кабачков. Несмотря на их богатый состав — магний, калий, антиоксиданты и клетчатка — и пользу для здоровья, злоупотребление этим овощем может нанести вред организму.

Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon, CC BY 3.0

Кабачки способствуют нормализации сердечного ритма, улучшают пищеварение, снижают уровень холестерина и сахара в крови, что делает их популярным продуктом для диетического питания. Однако, по словам Подкорытовой, оптимальная порция составляет 200-300 граммов в день, что соответствует 1-2 порциям. Превышение этой нормы может вызвать перегрузку пищеварительной системы.

Избыток кабачков может привести к вздутию живота, нарушению стула и проблемам с электролитным балансом, особенно у людей с заболеваниями почек. Это связано с высоким содержанием пищевых волокон и фруктанов — углеводов, которые не расщепляются в кишечнике.

Подкорытова также советует употреблять кабачки с минимальной термической обработкой или в сыром виде. При этом не стоит сочетать их с жирными и калорийными продуктами.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ. В ходе пищеварения происходит превращение органических макромолекул пищи в более мелкие молекулы, в частности, расщепление биополимеров пищи на мономеры (например жиры до глицерина и высших карбоновых кислот). Этот процесс осуществляется с помощью пищеварительных (гидролитических) ферментов. После вышеописанного процесса обработки пища всасывается непосредственно в цитоплазму клеток (при внеклеточном пищеварении у бактерий и грибов и при внутриклеточном пищеварении) или через стенки пищеварительного тракта в жидкие среды организма (у человека — в кровь или лимфу).



