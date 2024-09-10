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Почему нельзя использовать одну доску для мяса, рыбы и овощей

Почему нужно использовать разные доски для разных продуктов
1:10
Еда

Специалист Роспотребнадзора Надежда Раева, дала рекомендации по оптимальному количеству разделочных досок на кухне. В интервью для радио Sputnik она подчеркнула, что работа с разными продуктами, такими как мясо, рыба и овощи, требует отдельных досок для каждого типа, чтобы минимизировать риск заражения инфекционными заболеваниями.

Почему нужно использовать разные доски для разных продуктов
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Раева отметила, что для мяса должна использоваться одна доска, для рыбы — другая, и для овощей, фруктов и других продуктов — третья. Это поможет предотвратить перекрестное загрязнение и снизить вероятность распространения бактерий.

Хотя мясо и птицу перед приготовлением можно не мыть, так как все бактерии уничтожаются при термической обработке, на поверхностях, включая разделочные доски, бактерии продолжают размножаться. Поэтому важно тщательно промывать доски с моющим средством и обрабатывать их кипятком после каждого использования.

Отдельная доска для рыбы необходима не только из-за риска бактерий, но и чтобы избежать впитывания рыбного запаха, который может испортить другие продукты.

 

Уточнения

Инфекцио́нные заболева́ния — группа заболеваний, вызываемых проникновением в организм патогенных (болезнетворных) микроорганизмов, вирусов и прионов. Для того, чтобы патогенный микроб вызвал инфекционное заболевание, он должен обладать вирулентностью (ядовитостью; лат. virus — яд), то есть способностью преодолевать сопротивляемость организма и проявлять токсическое действие. Одни патогенные агенты вызывают отравление организма выделяемыми ими в процессе жизнедеятельности экзотоксинами (столбняк, дифтерия), другие — освобождают токсины (эндотоксины) при разрушении своих тел (холера, брюшной тиф).
 

Гигие́на (от греч. ὑγίεια — «здоровье», ὑγιεινός — «здоровый»; лат. sanitas) — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни, изучающая влияние факторов окружающей среды на здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни, разрабатывающий нормативы, требования и санитарные мероприятия, направленные на оздоровление населённых мест, условий жизни и деятельности людей.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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