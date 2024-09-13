Мягкие творожные булочки: обладают румяной корочкой благодаря смазыванию молоком

Творожные булочки: замечательная идея для завтрака, полдника или чаепития

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожные булочки — идеальный выбор для вкусного и питательного завтрака. Они готовятся из простых ингредиентов, таких как овсяная мука, творог, куриные яйца, молоко, ванильный сахар, разрыхлитель, подсластитель и щепотка соли. Следуя простым шагам, вы сможете создать мягкие и ароматные булочки, которые порадуют вас и вашу семью.

Фото: flickr.com by Two Helmets Cooking, CC BY 2.0

Ингредиенты:

250 г творога,

2 яйца,

250 г овсяной муки,

10 г ванильного сахара,

2 ст. л. молока,

15 г разрыхлителя,

щепотка соли,

подсластитель (или сахар) — по вкусу.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

Смешайте в миске творог, яйца, подсластитель, ванильный сахар и соль до однородной массы. Просейте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто, которое должно иметь липкую консистенцию. Застелите противень пекарской бумагой и смажьте его подсолнечным маслом. Сформируйте булочки (удобно делать это влажными руками) и выложите их на противень. Запекайте булочки в предварительно разогретой духовке при температуре 190 градусов в течение примерно 12 минут. Достаньте булочки, смажьте их молоком и поставьте обратно в духовку на 3-5 минут, пока они не подрумянятся.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки. Официально принято классифицировать творог, выработанный традиционным способом, по содержанию в нём жира. Согласно ГОСТу РФ, по физико-химическим показателям творог подразделяется на следующие категории: обезжиренный, нежирный, классический и жирный. Также по способу изготовления выделяют такие виды творога, как простой, мягкий, а также зернёный творог, который является разновидностью творога пониженной жирности.





Хлебобу́лочные изделия — пищевые продукты, получаемые методом выпекания из теста (состоящего как минимум из муки, воды и соли), разрыхлённого дрожжами или закваской. К ним относятся хлеб, булочные изделия, изделия пониженной влажности, пироги, пирожки, пончики.

Значительная доля хлебобулочных изделий производится в домашних хозяйствах и на производствах малых форм — в пекарнях, булочно-кондитерских лавках, кафе.

