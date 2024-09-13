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Мягкие творожные булочки: обладают румяной корочкой благодаря смазыванию молоком

Творожные булочки: замечательная идея для завтрака, полдника или чаепития
1:27
Еда

Творожные булочки — идеальный выбор для вкусного и питательного завтрака. Они готовятся из простых ингредиентов, таких как овсяная мука, творог, куриные яйца, молоко, ванильный сахар, разрыхлитель, подсластитель и щепотка соли. Следуя простым шагам, вы сможете создать мягкие и ароматные булочки, которые порадуют вас и вашу семью.

Творожные булочки: замечательная идея для завтрака, полдника или чаепития
Фото: flickr.com by Two Helmets Cooking, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 250 г творога,
  • 2 яйца,
  • 250 г овсяной муки,
  • 10 г ванильного сахара,
  • 2 ст. л. молока,
  • 15 г разрыхлителя,
  • щепотка соли,
  • подсластитель (или сахар) — по вкусу.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

  1. Смешайте в миске творог, яйца, подсластитель, ванильный сахар и соль до однородной массы.
  2. Просейте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто, которое должно иметь липкую консистенцию.
  3. Застелите противень пекарской бумагой и смажьте его подсолнечным маслом.
  4. Сформируйте булочки (удобно делать это влажными руками) и выложите их на противень.
  5. Запекайте булочки в предварительно разогретой духовке при температуре 190 градусов в течение примерно 12 минут.
  6. Достаньте булочки, смажьте их молоком и поставьте обратно в духовку на 3-5 минут, пока они не подрумянятся.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки. Официально принято классифицировать творог, выработанный традиционным способом, по содержанию в нём жира. Согласно ГОСТу РФ, по физико-химическим показателям творог подразделяется на следующие категории: обезжиренный, нежирный, классический и жирный. Также по способу изготовления выделяют такие виды творога, как простой, мягкий, а также зернёный творог, который является разновидностью творога пониженной жирности.
 

Хлебобу́лочные изделия — пищевые продукты, получаемые методом выпекания из теста (состоящего как минимум из муки, воды и соли), разрыхлённого дрожжами или закваской. К ним относятся хлеб, булочные изделия, изделия пониженной влажности, пироги, пирожки, пончики.
Значительная доля хлебобулочных изделий производится в домашних хозяйствах и на производствах малых форм — в пекарнях, булочно-кондитерских лавках, кафе.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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