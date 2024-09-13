Запечённые фаршированные помидоры: фарш для начинки обжаривается с лучком и итальянскими травами

Фаршированные помидоры — это вкусное и оригинальное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу. Это горячее блюдо готовится в духовке и получается невероятно аппетитным благодаря сочетанию куриного фарша, сыра и овощей.
Для фаршированных помидоров вам понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления
Подавайте фаршированные помидоры горячими.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.
Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
В широком значении фаршем называют любую начинку для кулинарных изделий (например яично-рисовый фарш для пирожков). Фарш может состоять из одного или нескольких видов компонентов. Способы измельчения: пропускание через мясорубку, рубление или нарезание вручную до состояния однородной массы.
Фарширование — заполнение начинкой оболочки изделия.
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