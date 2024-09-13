Запечённые фаршированные помидоры: фарш для начинки обжаривается с лучком и итальянскими травами

Фаршированные помидоры: запекаются в духовке, получаются мягкими и сочными

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Фаршированные помидоры — это вкусное и оригинальное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу. Это горячее блюдо готовится в духовке и получается невероятно аппетитным благодаря сочетанию куриного фарша, сыра и овощей.

Фото: commons.wikimedia.org by DocteurCosmos, CC BY-SA 3.0

Для фаршированных помидоров вам понадобятся следующие ингредиенты:

помидоры — 900 г;

мясной фарш — 400 г;

луковица — 1 шт.;

сыр — 80 г;

петрушка — небольшой пучок;

соль и перец по вкусу;

растительное масло для жарки — 2-3 ст. л.

Процесс приготовления

Промойте помидоры и выберите круглые или приплюснутые плоды. Срежьте у них верхушки и удалите мякоть чайной ложкой, оставив только дно и стенки. Обжарьте мелко нарезанный лук на разогретом растительном масле до прозрачности. Добавьте фарш и размешайте, разбивая его лопаткой. Готовьте около 10 минут, пока влага не выпарится и фарш не станет светлым. Мелко нарежьте петрушку и добавьте её к фаршу вместе с томатной мякотью, солью и перцем. Жарьте ещё 5-7 минут. Плотно наполните подготовленные помидоры фаршем и выложите их в форму для запекания. Посыпьте каждую заготовку тёртым сыром и отправьте в разогретую до 150 градусов духовку на 15-20 минут.

Подавайте фаршированные помидоры горячими.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.



Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).

В широком значении фаршем называют любую начинку для кулинарных изделий (например яично-рисовый фарш для пирожков). Фарш может состоять из одного или нескольких видов компонентов. Способы измельчения: пропускание через мясорубку, рубление или нарезание вручную до состояния однородной массы.

Фарширование — заполнение начинкой оболочки изделия.

