Яйца в болгарском перце: идеальное сочетание классики и яркого креатива

Яйца в "гнёздышках" из перца: яркий и полезный завтрак или ужин

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Яйца в перце — это оригинальное и вкусное блюдо, которое станет отличным завтраком или ужином. Приготовление этого блюда не займёт много времени, а результат порадует вас и ваших близких.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

перец — 2 штуки;

яйцо — 2 штуки;

тёртый твёрдый сыр — 2 столовые ложки;

помидоры черри — 2–4 штуки;

базилик — по вкусу.

Приготовление

Срежьте верхушку у перцев и очистите их от семян и перегородок. На дно каждого перца положите тёртый сыр, нарезанные кубиками помидоры и немного свежего базилика. Разбейте по одному яйцу в каждый перец, накройте их верхушками и выложите в форму для запекания. Поставьте в разогретую до 180–200 градусов духовку на 20–30 минут, проверяя готовность перцев.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

Стручковый перец сельскохозяйственная овощная культура. Многолетний полукустарник, но в условиях умеренного климата обычно выращивается как однолетнее растение. Сорта стручкового перца делят на сладкие и острые. В числе последнеупомянутых присутствует и красный острый перец, жгучий вкус которому придаёт алкалоид капсаицин. Разновидности с плодами сладкого вкуса — пе́рец сла́дкий. Существует множество сортотипов, например пе́рец болга́рский.



Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.

По всему миру широко распространено массовое производство куриных яиц. В 2009 году 6,4 миллиарда кур во всем мире произвели около 62,1 миллиона тонн яиц.

