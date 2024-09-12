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Яйца в болгарском перце: идеальное сочетание классики и яркого креатива

Яйца в "гнёздышках" из перца: яркий и полезный завтрак или ужин
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Еда

Яйца в перце — это оригинальное и вкусное блюдо, которое станет отличным завтраком или ужином. Приготовление этого блюда не займёт много времени, а результат порадует вас и ваших близких.

Яйца в "гнёздышках" из перца: яркий и полезный завтрак или ужин
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • перец — 2 штуки;
  • яйцо — 2 штуки;
  • тёртый твёрдый сыр — 2 столовые ложки;
  • помидоры черри — 2–4 штуки;
  • базилик — по вкусу.

Приготовление

  1. Срежьте верхушку у перцев и очистите их от семян и перегородок.
  2. На дно каждого перца положите тёртый сыр, нарезанные кубиками помидоры и немного свежего базилика.
  3. Разбейте по одному яйцу в каждый перец, накройте их верхушками и выложите в форму для запекания.
  4. Поставьте в разогретую до 180–200 градусов духовку на 20–30 минут, проверяя готовность перцев.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
Стручковый перец сельскохозяйственная овощная культура. Многолетний полукустарник, но в условиях умеренного климата обычно выращивается как однолетнее растение. Сорта стручкового перца делят на сладкие и острые. В числе последнеупомянутых присутствует и красный острый перец, жгучий вкус которому придаёт алкалоид капсаицин. Разновидности с плодами сладкого вкуса — пе́рец сла́дкий. Существует множество сортотипов, например пе́рец болга́рский.

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.
По всему миру широко распространено массовое производство куриных яиц. В 2009 году 6,4 миллиарда кур во всем мире произвели около 62,1 миллиона тонн яиц.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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