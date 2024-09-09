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Тонкости выбора мяса на рынке: о чём нужно знать каждой хозяйке

Рынок изобилует, но как выбрать действительно свежее и вкусное мясо?
2:54
Еда

Для многих домохозяек поход на рынок за свежим мясом — настоящий квест. Поиск качественного и недорогого продукта требует особых знаний и внимательности. Однако, если знать, на что обращать внимание при выборе, можно всегда возвращаться домой с действительно хорошим мясом.

Рынок изобилует, но как выбрать действительно свежее и вкусное мясо?
Фото: commons.wikimedia.org by Joxemai, CC BY-SA 3.0

Как определить свежесть мяса?

Основной критерий свежести — внешний вид и аромат мяса. Осматривая и обнюхивая кусок, вы можете сразу определить, насколько он свежий. Вот на что стоит обратить внимание:

  • Цвет. Свежее мясо имеет насыщенный, яркий цвет — от темно-красного до бордового. Мясо, которое долго хранилось или несвежее, приобретает тусклый, серый оттенок
  • Запах. Свежее мясо имеет чистый, приятный мясной аромат. Если оно отдает затхлостью, кислым или другими неприятными запахами — значит, оно несвежее
  • Влажность. Поверхность свежего мяса слегка влажная и липкая на ощупь. Сухая, вялая поверхность — признак того, что мясо долго пролежало
  • Целостность. Свежее мясо должно быть плотным, упругим, без глубоких вмятин и порезов. Небольшие порезы допустимы, но их края должны быть ровными.

Как выбрать качественное мясо?

Помимо свежести, при покупке мяса важно обратить внимание и на его качество. Вот на что стоит ориентироваться:

  • Вид. Для блюд лучше всего брать мясо с четко видимыми волокнами — говядину, баранину или свинину. Курицу и индейку лучше покупать целыми тушками или отдельными частями.
  • Цвет. Качественная говядина должна быть ярко-красной, свинина — розовой, баранина — темно-красной. Курица и индейка — бледно-розовыми.
  • Жир. Жировые прослойки на говядине и баранине должны быть белыми и плотными. На свинине — розовыми. Избыток жира свидетельствует о низком качестве.
  • Запах. Свежее качественное мясо должно пахнуть нейтрально, без посторонних ароматов.

Где лучше покупать мясо?

Лучше всего приобретать мясо на проверенных рынках у постоянных продавцов. Частные фермеры и небольшие мясные лавки гарантируют более высокое качество, чем крупные торговые сети.

При покупке обращайте внимание на условия хранения и продажи мяса. Оно должно лежать на чистых охлаждаемых прилавках, а не на открытом воздухе. Попросите продавца предъявить сертификаты качества.

Ответственный подход к выбору мяса — залог вкусных и полезных блюд. Помните об этих простых правилах, и каждый ваш поход на рынок будет успешным!

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Как выбрать мясо на рынке?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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