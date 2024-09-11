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Секреты хранения консервов: почему банки трескаются и варенье портится

Консервы и заморозка: как сохранить продукты свежими дольше
1:16
Еда

Если вы предпочитаете замораживать сезонные фрукты и овощи для длительного хранения, важно помнить несколько ключевых правил. Одно из самых важных — избегать повторной заморозки продуктов, так как это может повлиять на их качество и безопасность. Для удобства можно использовать формы для льда: их ячейки идеально подходят для замораживания мелких порций зажарки, зелени или овощных смесей.

Консервы и заморозка: как сохранить продукты свежими дольше
Фото: flickr.com by mathplourde, CC BY 2.0

Это позволяет использовать нужное количество продуктов без необходимости размораживать всё сразу.

Что касается консервированных заготовок, их следует хранить в темном и прохладном месте, где отсутствуют прямые солнечные лучи. Это предотвращает порчу продуктов и сохраняет их питательные свойства. Важно следить за температурой в месте хранения, так как резкие перепады могут привести к неприятным последствиям: соленья могут треснуть, а варенье — засахариться или покрыться плесенью.

После того как банка с заготовкой открыта, её необходимо хранить в холодильнике и употребить содержимое в течение трёх-четырёх дней. Чтобы продукт оставался свежим, извлекайте его из банки только чистой ложкой, предотвращая преждевременную порчу.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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