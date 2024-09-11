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Почему ваша картошка пригорает? Узнайте, как этого избежать

Как приготовить идеальный жареный картофель — советы от кулинаров
1:42
Еда

Жареный картофель — любимое блюдо, но часто приготовление может стать неприятным из-за пригорания к сковороде. Чтобы избежать этого, существует несколько простых правил, которые помогут сделать процесс готовки приятным, а результат — идеальным.

Как приготовить идеальный жареный картофель — советы от кулинаров
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Для начала нужно правильно подготовить картофель: нарезать его соломкой, тщательно промыть в холодной воде и просушить. Это необходимо для того, чтобы удалить крахмал и лишнюю влагу, которые способствуют пригоранию. Далее, важно использовать достаточное количество растительного масла и разогревать сковороду до очень высокой температуры перед тем, как выложить картофель. Не перегружайте сковороду — это одна из частых ошибок, которая мешает картофелю прожариться равномерно.

Первый этап жарки — на сильном огне и с постоянным помешиванием. Это позволит картофелю быстро приобрести золотистую корочку. После этого нужно уменьшить огонь, накрыть сковороду крышкой и продолжать готовку, не забывая периодически перемешивать. Важно солить картофель за 5-10 минут до готовности, так как соль на раннем этапе выделяет сок, что мешает образованию корочки и может привести к прилипанию ломтиков.

Для тех, кто хочет добавить особый аромат, можно на этом этапе добавить мелко нарезанный лук. Он придаст блюду дополнительный вкус и пикантность. Запомнить все шаги просто с помощью небольшого стишка: "просушить, раскалить, много масла налить, не сразу солить". Соблюдая эти советы, вы сможете приготовить идеальный жареный картофель без проблем.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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