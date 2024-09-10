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Овощной суп без зажарки: секреты быстрого и полезного рецепта

Как приготовить диетический суп, чтобы он получился вкусным
1:27
Еда

Осенний период требует большего количества горячей пищи, и супы становятся идеальным вариантом для поддержания здоровья. Однако приготовление супов нередко занимает много времени, особенно если делать зажарку и варить бульон. Но есть способ, как сократить время на кухне, просто следуя правильной последовательности добавления ингредиентов.

Как приготовить диетический суп, чтобы он получился вкусным
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Для этого лёгкого и полезного супа вам понадобятся следующие ингредиенты: кабачки, брокколи, морковь, болгарский перец, сельдерей и петрушка.

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте овощи: кабачки и морковь — кружочками, сельдерей — полумесяцем, болгарский перец — средними кубиками, а брокколи разделите на соцветия.
  2. Наполните кастрюлю водой и первым делом добавьте нарезанные кабачки и морковь. Варите их около 10 минут до полуготовности.
  3. Затем добавьте сельдерей и болгарский перец и продолжайте варить еще 7 минут.
  4. Через 7 минут добавьте брокколи, приправьте суп солью и перцем по вкусу.
  5. Варите овощи ещё 5 минут, после чего снимите суп с огня.

Готовое овощное блюдо можно украсить свежими листьями петрушки перед подачей на стол. Такой суп не только прост в приготовлении, но и полезен для организма, так как сохраняет все полезные вещества овощей.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром. Супы готовят на бульонах, отварах, молоке и молочных продуктах и квасе. Гарниром в супах выступают самые разнообразные продукты: овощи, грибы, крупы, бобовые и макаронные изделия, рыба, мясо и птица. Отличительная черта супа состоит в том, что его едят ложкой и не пользуются ножом для измельчения входящих в его состав продуктов.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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