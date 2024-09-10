Овощной суп без зажарки: секреты быстрого и полезного рецепта

Осенний период требует большего количества горячей пищи, и супы становятся идеальным вариантом для поддержания здоровья. Однако приготовление супов нередко занимает много времени, особенно если делать зажарку и варить бульон. Но есть способ, как сократить время на кухне, просто следуя правильной последовательности добавления ингредиентов.
Для этого лёгкого и полезного супа вам понадобятся следующие ингредиенты: кабачки, брокколи, морковь, болгарский перец, сельдерей и петрушка.
Процесс приготовления:
Готовое овощное блюдо можно украсить свежими листьями петрушки перед подачей на стол. Такой суп не только прост в приготовлении, но и полезен для организма, так как сохраняет все полезные вещества овощей.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром. Супы готовят на бульонах, отварах, молоке и молочных продуктах и квасе. Гарниром в супах выступают самые разнообразные продукты: овощи, грибы, крупы, бобовые и макаронные изделия, рыба, мясо и птица. Отличительная черта супа состоит в том, что его едят ложкой и не пользуются ножом для измельчения входящих в его состав продуктов.
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