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Фаршированный перец с рисом и овощами

Вкусно и полезно: фаршированный перец, запечённый в духовке
1:41
Еда

Сытное и полезное блюдо на ужин, которое легко приготовить даже начинающей хозяйке.

Вкусно и полезно: фаршированный перец, запечённый в духовке
Фото: Adobe Stock by timolina, PDM

Для этого блюда лучше выбирать перцы среднего размера, чтобы они хорошо пропеклись.

Вам понадобится: 8 болгарских перцев, 1 стакан риса, 1 луковица, 1 крупная морковь, 100 г зелёной стручковой фасоли, 100 г консервированной кукурузы, 50 г твёрдого сыра, 2 ст. л. растительного масла для жарки, соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной тёрке.
  2. На разогретой сковороде обжарьте до мягкости лук и морковь, периодически помешивая.
  3. Рис хорошенько промойте и добавьте на сковороду к овощам. Обжаривайте около двух минут.
  4. Влейте кипяток из расчёта 2/3 от объёма риса, посолите и поперчите.
  5. Накройте крышкой и варите на медленном огне.
  6. Когда жидкость впитается, добавьте фасоль, перемешайте и готовьте ещё две минуты.
  7. Выключите огонь и добавьте кукурузу. Всё тщательно перемешайте.
  8. Срежьте у перцев хвостики вместе с верхушкой, но не выбрасывайте. Удалите сердцевину.
  9. Нафаршируйте перец рисом с овощами. Поставьте его в глубокую форму для запекания.
  10. Накройте перцы отрезанными ранее крышечками и запекайте в духовке, заранее разогретой до 180°С, около получаса.
  11. За пять минут до готовности можно посыпать перцы тёртым сыром.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
Стручковый перец сельскохозяйственная овощная культура. Многолетний полукустарник, но в условиях умеренного климата обычно выращивается как однолетнее растение. Сорта стручкового перца делят на сладкие и острые. В числе последнеупомянутых присутствует и красный острый перец, жгучий вкус которому придаёт алкалоид капсаицин. Разновидности с плодами сладкого вкуса — пе́рец сла́дкий. Существует множество сортотипов, например пе́рец болга́рский.

Запека́ние — метод приготовления блюд. Продукт помещают в тепловую камеру (духовку) или размещают на небольшом расстоянии от горящих углей (например, так готовят шашлыки). Блюдо доводится до готовности и покрывается корочкой.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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