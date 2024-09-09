Фаршированный перец с рисом и овощами

Сытное и полезное блюдо на ужин, которое легко приготовить даже начинающей хозяйке.
Для этого блюда лучше выбирать перцы среднего размера, чтобы они хорошо пропеклись.
Вам понадобится: 8 болгарских перцев, 1 стакан риса, 1 луковица, 1 крупная морковь, 100 г зелёной стручковой фасоли, 100 г консервированной кукурузы, 50 г твёрдого сыра, 2 ст. л. растительного масла для жарки, соль и чёрный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
Приятного аппетита!
Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
Стручковый перец сельскохозяйственная овощная культура. Многолетний полукустарник, но в условиях умеренного климата обычно выращивается как однолетнее растение. Сорта стручкового перца делят на сладкие и острые. В числе последнеупомянутых присутствует и красный острый перец, жгучий вкус которому придаёт алкалоид капсаицин. Разновидности с плодами сладкого вкуса — пе́рец сла́дкий. Существует множество сортотипов, например пе́рец болга́рский.
Запека́ние — метод приготовления блюд. Продукт помещают в тепловую камеру (духовку) или размещают на небольшом расстоянии от горящих углей (например, так готовят шашлыки). Блюдо доводится до готовности и покрывается корочкой.
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