Фаршированный перец с рисом и овощами

Вкусно и полезно: фаршированный перец, запечённый в духовке

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Сытное и полезное блюдо на ужин, которое легко приготовить даже начинающей хозяйке.

Фото: Adobe Stock by timolina, PDM

Для этого блюда лучше выбирать перцы среднего размера, чтобы они хорошо пропеклись.

Вам понадобится: 8 болгарских перцев, 1 стакан риса, 1 луковица, 1 крупная морковь, 100 г зелёной стручковой фасоли, 100 г консервированной кукурузы, 50 г твёрдого сыра, 2 ст. л. растительного масла для жарки, соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной тёрке. На разогретой сковороде обжарьте до мягкости лук и морковь, периодически помешивая. Рис хорошенько промойте и добавьте на сковороду к овощам. Обжаривайте около двух минут. Влейте кипяток из расчёта 2/3 от объёма риса, посолите и поперчите. Накройте крышкой и варите на медленном огне. Когда жидкость впитается, добавьте фасоль, перемешайте и готовьте ещё две минуты. Выключите огонь и добавьте кукурузу. Всё тщательно перемешайте. Срежьте у перцев хвостики вместе с верхушкой, но не выбрасывайте. Удалите сердцевину. Нафаршируйте перец рисом с овощами. Поставьте его в глубокую форму для запекания. Накройте перцы отрезанными ранее крышечками и запекайте в духовке, заранее разогретой до 180°С, около получаса. За пять минут до готовности можно посыпать перцы тёртым сыром.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

Стручковый перец сельскохозяйственная овощная культура. Многолетний полукустарник, но в условиях умеренного климата обычно выращивается как однолетнее растение. Сорта стручкового перца делят на сладкие и острые. В числе последнеупомянутых присутствует и красный острый перец, жгучий вкус которому придаёт алкалоид капсаицин. Разновидности с плодами сладкого вкуса — пе́рец сла́дкий. Существует множество сортотипов, например пе́рец болга́рский.



Запека́ние — метод приготовления блюд. Продукт помещают в тепловую камеру (духовку) или размещают на небольшом расстоянии от горящих углей (например, так готовят шашлыки). Блюдо доводится до готовности и покрывается корочкой.

