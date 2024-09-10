Лаваш, творог и немного сметаны: идеальный рецепт для ленивого завтрака

Творожный пирог из лаваша — это простое, но оригинальное блюдо, которое можно легко приготовить дома. Он подойдёт для завтрака или лёгкого перекуса, сохраняя при этом полезный баланс белков, жиров и углеводов. В рецепте используются доступные ингредиенты, а сам процесс приготовления не требует много времени и сил.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Приятного аппетита!
Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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