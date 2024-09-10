Лаваш, творог и немного сметаны: идеальный рецепт для ленивого завтрака

Как приготовить творожный пирог из лаваша за 40 минут

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожный пирог из лаваша — это простое, но оригинальное блюдо, которое можно легко приготовить дома. Он подойдёт для завтрака или лёгкого перекуса, сохраняя при этом полезный баланс белков, жиров и углеводов. В рецепте используются доступные ингредиенты, а сам процесс приготовления не требует много времени и сил.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

Тонкий лаваш — 1 лист;

Творог 5% — 400 г;

Яйца — 5 штук;

Сметана 10% — 3 столовые ложки;

Сливочное масло — 1 столовая ложка;

Кунжут — для посыпки;

Соль — по вкусу.

Способ приготовления:

В миске смешайте творог с тремя яйцами и добавьте соль по вкусу. Хорошо перемешайте до однородной массы. Смажьте лаваш творожной смесью и сверните его в плотный рулет. Нарежьте получившийся рулет на небольшие кусочки. Смажьте форму для запекания сливочным маслом и выложите в неё нарезанные рулеты. В отдельной миске смешайте оставшиеся яйца со сметаной и щепоткой соли, добиваясь однородной консистенции. Залейте рулеты в форме яично-сметанной смесью и посыпьте кунжутом. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте блюдо в течение 35-40 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Уточнения

Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.



Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

