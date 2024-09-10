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Лаваш, творог и немного сметаны: идеальный рецепт для ленивого завтрака

Как приготовить творожный пирог из лаваша за 40 минут
1:25
Еда

Творожный пирог из лаваша — это простое, но оригинальное блюдо, которое можно легко приготовить дома. Он подойдёт для завтрака или лёгкого перекуса, сохраняя при этом полезный баланс белков, жиров и углеводов. В рецепте используются доступные ингредиенты, а сам процесс приготовления не требует много времени и сил.

Как приготовить творожный пирог из лаваша за 40 минут
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

  • Тонкий лаваш — 1 лист;
  • Творог 5% — 400 г;
  • Яйца — 5 штук;
  • Сметана 10% — 3 столовые ложки;
  • Сливочное масло — 1 столовая ложка;
  • Кунжут — для посыпки;
  • Соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В миске смешайте творог с тремя яйцами и добавьте соль по вкусу.
  2. Хорошо перемешайте до однородной массы.
  3. Смажьте лаваш творожной смесью и сверните его в плотный рулет.
  4. Нарежьте получившийся рулет на небольшие кусочки.
  5. Смажьте форму для запекания сливочным маслом и выложите в неё нарезанные рулеты.
  6. В отдельной миске смешайте оставшиеся яйца со сметаной и щепоткой соли, добиваясь однородной консистенции.
  7. Залейте рулеты в форме яично-сметанной смесью и посыпьте кунжутом.
  8. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте блюдо в течение 35-40 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Уточнения

Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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