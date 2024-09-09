Апельсиновый джем в микроволновке — понадобится только 3 ингредиента

Готовим восхитительный апельсиновый джем в микроволновке

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Апельсиновый джем в микроволновке быстро и легко приготовить. Угощение идеально подойдёт к чаю. Раскрываем его рецепт.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Апельсин — 2 шт.

Сахар — 200 г

Лимон — 1 шт.

Приготовление:

Очистить апельсины от шкурки. Разделить их на дольки. Удалить плёнки и косточки. Выжать сок из лимона. В блендере взбить дольки апельсина, лимонный сок и сахар. Перелить смесь в ёмкость и отправить в микроволновку на 10 минут. По прошествии времени перемешать содержимое ёмкости и поставить в микроволновку ещё на 10 минут. Джем готов!