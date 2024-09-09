Апельсиновый джем в микроволновке — понадобится только 3 ингредиента
Готовим восхитительный апельсиновый джем в микроволновке
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Апельсиновый джем в микроволновке быстро и легко приготовить. Угощение идеально подойдёт к чаю. Раскрываем его рецепт.
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Ингредиенты:
- Апельсин — 2 шт.
- Сахар — 200 г
- Лимон — 1 шт.
Приготовление:
- Очистить апельсины от шкурки. Разделить их на дольки. Удалить плёнки и косточки.
- Выжать сок из лимона.
- В блендере взбить дольки апельсина, лимонный сок и сахар.
- Перелить смесь в ёмкость и отправить в микроволновку на 10 минут.
- По прошествии времени перемешать содержимое ёмкости и поставить в микроволновку ещё на 10 минут. Джем готов!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру