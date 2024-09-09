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Как приготовить полезный и сытный ужин из куриного филе и замороженных овощей

Самый простой способ приготовить ужин из курицы и овощей
1:06
Еда

Этот рецепт идеально подходит для тех, кто хочет приготовить полноценный и питательный ужин, затратив минимум усилий. Простое сочетание куриной грудки, овощей и сыра подарит насыщенный вкус, а его приготовление займет меньше часа.

Самый простой способ приготовить ужин из курицы и овощей
Фото: flickr.com by ginnerobot, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • Замороженные овощи — 400 г;
  • Куриное филе — 450 г;
  • Сыр — 50 г;
  • Помидор — 1 шт.;
  • Сметана — 1-2 ст. ложки;
  • Соль, перец, приправы по вкусу.

Приготовление:

  1. Разложите овощи на дне формы для запекания. Поверх выложите куриное филе. Полейте овощи небольшим количеством оливкового масла.
  2. Сделайте глубокие надрезы в курином филе, положите в каждый из них по кружочку помидора. Затем приправьте блюдо солью, перцем и любимыми специями, после чего смажьте курицу сметаной.
  3. Поставьте форму в разогретую до 200-220 °C духовку и готовьте в течение 50-55 минут.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц. Разводят их ради мяса и яиц, кроме того, от них получают перо и пух.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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