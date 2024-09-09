Как приготовить полезный и сытный ужин из куриного филе и замороженных овощей

Самый простой способ приготовить ужин из курицы и овощей

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт идеально подходит для тех, кто хочет приготовить полноценный и питательный ужин, затратив минимум усилий. Простое сочетание куриной грудки, овощей и сыра подарит насыщенный вкус, а его приготовление займет меньше часа.

Фото: flickr.com by ginnerobot, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

Замороженные овощи — 400 г;

Куриное филе — 450 г;

Сыр — 50 г;

Помидор — 1 шт.;

Сметана — 1-2 ст. ложки;

Соль, перец, приправы по вкусу.

Приготовление:

Разложите овощи на дне формы для запекания. Поверх выложите куриное филе. Полейте овощи небольшим количеством оливкового масла. Сделайте глубокие надрезы в курином филе, положите в каждый из них по кружочку помидора. Затем приправьте блюдо солью, перцем и любимыми специями, после чего смажьте курицу сметаной. Поставьте форму в разогретую до 200-220 °C духовку и готовьте в течение 50-55 минут.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц. Разводят их ради мяса и яиц, кроме того, от них получают перо и пух.

