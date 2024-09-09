Как приготовить полезный и сытный ужин из куриного филе и замороженных овощей

Этот рецепт идеально подходит для тех, кто хочет приготовить полноценный и питательный ужин, затратив минимум усилий. Простое сочетание куриной грудки, овощей и сыра подарит насыщенный вкус, а его приготовление займет меньше часа.
Ингредиенты:
Приготовление:
Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц. Разводят их ради мяса и яиц, кроме того, от них получают перо и пух.
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