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Безопасные нормы бекона: диетолог рекомендует

Советы по употреблению бекона без вреда для здоровья
Еда

Бекон — универсальный продукт, который можно использовать в самых разных блюдах: добавлять в яичницу, запекать или готовить на гриле. Однако возникает вопрос — как часто можно включать его в рацион?

Советы по употреблению бекона без вреда для здоровья
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Диетолог Ирина Писарева подчеркнула, что бекон содержит много жира, поэтому его употребление требует осторожности. Особенно важно контролировать уровень холестерина в крови. Если показатели в норме, то можно наслаждаться беконом, но с оговорками. Однако если уровень холестерина повышен, бекон, независимо от способа приготовления, следует исключить из рациона. Это связано с тем, что жирное мясо повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз.

Даже при отсутствии противопоказаний диетолог советует ограничивать потребление бекона до двух кусочков в день. При этом важно сочетать его с правильными продуктами — овощами, зеленью, цельнозерновым хлебом и яйцами.

"Важно также разнообразить питание, чтобы организм получал все необходимые микроэлементы и витамины", — добавила Ирина Писарева.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот. За сутки образуется до 2,5 г холестерина, с пищей поступает около 0,5 г.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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